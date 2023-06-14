KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
14.06.2023 07:05
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158494
BIST
10:165.448
En Düşük
|Değişim
|: 0,35%
|| 19,21
|Açılış
|: 5.437
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.393
En Yüksek
5.461
10:1623,6750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0437
|Açılış
|: 23,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6200
|
23,6871
En Düşük
23,5945
10:1625,5509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0723
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
25,5788
En Düşük
25,2311
10:161.481,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,46
|Açılış
|: 1.481,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.476,70
|
1.484,62
En Düşük
1.474,67
BIST En Aktif Hisseler10:14
|INGRM
|543,50
|17.467.010
|% 7,47
|
|MACKO
|63,90
|4.749.538
|% 1,75
|
|KTLEV
|16,50
|193.350.866
|% 1,60
|
|GRTRK
|20,96
|6.670.467
|% 1,55
|
|CWENE
|164,00
|38.932.116
|% 0,99
|
|EKSUN
|61,45
|36.194.464
|% -1,13
|
|GOKNR
|12,55
|5.885.559
|% -0,87
|
|EUPWR
|84,50
|54.378.823
|% -0,59
|
|TNZTP
|24,66
|2.207.251
|% -0,48
|
|CVKMD
|151,30
|13.570.583
|% -0,46
|
|THYAO
|179,40
|1.265.634.182
|% 0,90
|
|SASA
|56,20
|658.310.197
|% -0,27
|
|KRDMD
|21,98
|344.331.219
|% 1,85
|
|EREGL
|37,46
|311.583.634
|% 0,16
|
|KOZAL
|23,32
|308.198.540
|% 1,92
|
|KATMR
|1,38
|31.163.182
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,40
|132.932.953
|% -0,13
|
|YKBNK
|11,76
|195.523.941
|% 0,09
|
|ISCTR
|13,04
|208.029.800
|% 0,46
|
|KRDMD
|21,98
|344.331.219
|% 1,85
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6691
|23,6740
|% 0,18
|
|Euro
|25,5510
|25,5760
|% 0,38
|
|Sterlin
|29,7570
|29,9062
|% 0,14
|
|Frank
|26,0584
|26,2153
|% 0,19
|
|Riyal
|6,2928
|6,3244
|% 0,15
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|2,34
|
|Altın Gr.
|1.481
|1.481
|4,37
|
|Cumhuriyet
|9.923
|10.071
|20,00
|
|Tam
|9.871
|10.127
|17,11
|
|Yarım
|4.826
|4.911
|12,00
|
|Çeyrek
|2.413
|2.455
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|18,09
|18,11
|0,11
|
|B. Petrol
|74,63
|74,63
|0,34
|