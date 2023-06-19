KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
19.06.2023 07:01
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159586
BIST
17:595.475
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.519
|
|Önceki Kapanış
|: 5.475
|
5.467
En Yüksek
5.566
17:5923,6682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0539
|Açılış
|: 23,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5600
|
23,6754
En Düşük
23,4115
17:5925,8909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0521
|Açılış
|: 25,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 25,8000
|
25,9286
En Düşük
25,6764
17:591.483,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,79
|Açılış
|: 1.483,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
|
1.490,26
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler17:59
|PRKME
|17,60
|39.288.690
|% 10,00
|
|AVHOL
|66,55
|106.208.343
|% 10,00
|
|ATSYH
|67,65
|6.147.231
|% 10,00
|
|BMSTL
|61,05
|115.808.099
|% 10,00
|
|KAPLM
|89,10
|38.318.544
|% 10,00
|
|ISBTR
|53.891,10
|1.148.780
|% -10,00
|
|IDEAS
|31,36
|55.301.769
|% -9,99
|
|VKFYO
|18,92
|32.486.838
|% -9,99
|
|BURCE
|142,30
|18.109.421
|% -9,99
|
|BURVA
|63,80
|4.158.612
|% -9,95
|
|THYAO
|180,70
|8.564.601.998
|% -1,26
|
|AKBNK
|18,89
|4.539.779.301
|% -1,77
|
|YKBNK
|12,80
|4.500.260.240
|% -1,46
|
|EREGL
|36,82
|3.081.727.616
|% 0,60
|
|ISCTR
|13,42
|2.885.530.990
|% -2,75
|
|YKBNK
|12,80
|4.500.260.240
|% -1,46
|
|EKGYO
|7,20
|1.890.629.092
|% 0,42
|
|AKBNK
|18,89
|4.539.779.301
|% -1,77
|
|ISCTR
|13,42
|2.885.530.990
|% -2,75
|
|KLGYO
|2,92
|337.954.002
|% 1,39
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6430
|23,6682
|% 0,23
|
|Euro
|25,8550
|25,8909
|% 0,20
|
|Sterlin
|30,2075
|30,3590
|% 0,09
|
|Frank
|26,3374
|26,4961
|% 0,08
|
|Riyal
|6,2801
|6,3116
|% 0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-1,89
|
|Altın Gr.
|1.486
|1.486
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|9.840
|9.989
|-41,00
|
|Tam
|9.786
|10.040
|52,81
|
|Yarım
|4.795
|4.904
|20,00
|
|Çeyrek
|2.398
|2.452
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,12
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|18,34
|18,36
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,80
|75,80
|-0,81
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59METUR
Yüzde -7.85 oranında düşüşle 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 119, 978 adet işlem
-
17:58KTLEV
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 14.01 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 784, 158 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 5, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 65, 597.00 milyon TL de
-
17:57EUKYO
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 5.08 lira fiyatla işlem gören hissede 822, 814 adet işlem
-
17:56DOHOL
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 9.25 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 814, 266 adet işlem