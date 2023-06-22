KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
22.06.2023 07:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161063
BIST
'
11:035.195
En Düşük
|Değişim
|: 0,15%
|| 7,82
|Açılış
|: 5.200
|
|Önceki Kapanış
|: 5.187
|
5.153
En Yüksek
5.221
11:0323,5607
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0057
|Açılış
|: 23,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2400
|
23,5815
En Düşük
23,4314
11:0325,9107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0618
|Açılış
|: 25,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4000
|
25,9320
En Düşük
25,6253
11:031.461,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,56
|Açılış
|: 1.461,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.464,59
|
1.466,08
En Düşük
1.456,69
BIST En Aktif Hisseler11:03
|FORTE
|23,58
|68.664.090
|% 9,98
|
|DGGYO
|27,34
|26.498.687
|% 9,98
|
|OTTO
|143,80
|1.269.466
|% 9,94
|
|CMENT
|61,35
|96.197
|% 7,73
|
|POLTK
|2.974,70
|21.571.356
|% 7,31
|
|VKFYO
|18,54
|15.878.723
|% -10,00
|
|BMSTL
|48,88
|61.681.409
|% -9,98
|
|BURVA
|67,05
|11.287.110
|% -8,78
|
|ATSYH
|59,50
|283.815
|% -6,89
|
|CANTE
|27,36
|350.229.920
|% -5,98
|
|THYAO
|170,20
|1.694.470.030
|% 0,47
|
|AKBNK
|19,09
|845.898.213
|% -1,14
|
|GARAN
|30,52
|628.039.242
|% 1,40
|
|YKBNK
|12,35
|544.821.046
|% -0,80
|
|KOZAL
|20,28
|441.248.858
|% 0,90
|
|AKBNK
|19,09
|845.898.213
|% -1,14
|
|YKBNK
|12,35
|544.821.046
|% -0,80
|
|ISCTR
|13,09
|438.560.517
|% -0,08
|
|EKGYO
|6,50
|148.691.736
|% -0,31
|
|KOZAL
|20,28
|441.248.858
|% 0,90
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5497
|23,5607
|% -0,02
|
|Euro
|25,8985
|25,9107
|% 0,24
|
|Sterlin
|29,9858
|30,1361
|% -0,05
|
|Frank
|26,2640
|26,4223
|% -0,09
|
|Riyal
|6,2582
|6,2896
|% -0,10
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|-2,11
|
|Altın Gr.
|1.460
|1.461
|-3,84
|
|Cumhuriyet
|9.568
|9.713
|-57,00
|
|Tam
|9.503
|9.750
|-69,51
|
|Yarım
|4.566
|4.730
|-41,00
|
|Çeyrek
|2.290
|2.365
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,61
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|17,07
|17,09
|-0,09
|
|B. Petrol
|76,95
|76,95
|-0,17
|