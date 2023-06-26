KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
26.06.2023 07:03
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162099
BIST
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18:055.583
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.583
|
5.479
En Yüksek
5.594
18:0525,4010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1705
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,4918
En Düşük
25,2490
18:0527,6310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1973
|Açılış
|: 27,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,4000
|
27,7831
En Düşük
27,5552
18:051.569,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 10,17
|Açılış
|: 1.569,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559,53
|
1.575,68
En Düşük
1.560,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PNLSN
|44,44
|107.798.526
|% 10,00
|
|DERIM
|10,34
|16.094.894
|% 10,00
|
|DOGUB
|12,43
|51.555.427
|% 10,00
|
|GOKNR
|12,88
|149.160.284
|% 9,99
|
|COSMO
|86,00
|6.649.651
|% 9,97
|
|POLTK
|2.744,30
|75.620.899
|% -10,00
|
|AVHOL
|83,70
|116.899.940
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,00
|426.908.668
|% -9,98
|
|PASEU
|32,98
|2.133.261.853
|% -9,40
|
|RHEAG
|6,25
|13.301.939
|% -8,63
|
|THYAO
|184,70
|8.958.485.316
|% 2,44
|
|AKBNK
|19,79
|5.058.602.845
|% 3,13
|
|YKBNK
|12,84
|4.794.265.327
|% 3,46
|
|ISCTR
|13,65
|3.449.009.779
|% 3,10
|
|SAHOL
|46,50
|3.194.774.949
|% 7,29
|
|YKBNK
|12,84
|4.794.265.327
|% 3,46
|
|EKGYO
|7,28
|1.863.082.987
|% 6,12
|
|AKBNK
|19,79
|5.058.602.845
|% 3,13
|
|ISCTR
|13,65
|3.449.009.779
|% 3,10
|
|ZOREN
|3,03
|624.605.297
|% 7,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,2695
|25,4597
|% 0,91
|
|Euro
|27,5091
|27,7162
|% 1,03
|
|Sterlin
|32,2032
|32,3647
|% 0,70
|
|Frank
|28,1987
|28,3686
|% 0,59
|
|Riyal
|6,7414
|6,7753
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|3,33
|
|Altın Gr.
|1.569
|1.569
|9,81
|
|Cumhuriyet
|10.355
|10.512
|-12,00
|
|Tam
|10.304
|10.567
|409,89
|
|Yarım
|5.026
|5.153
|126,00
|
|Çeyrek
|2.521
|2.576
|62,00
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,74
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|18,51
|18,53
|0,31
|
|B. Petrol
|74,20
|74,20
|0,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PNLSN
Yüzde 9.70 oranında artışla 44.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 350, 037 adet işlem
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17:58DAPGM
Yüzde 7.76 oranında artışla 31.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 688, 572 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, KOZAA, SAHOL
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 133, 78 artarak (% 2.73 ) 5, 027
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, DERIM, BOSSA, GOKNR, GRSEL, GRNYO, OTTO, DIRIT, FORTE, ITTFH