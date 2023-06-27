KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
27.06.2023 07:04
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162561
BIST
'
11:005.736
En Düşük
|Değişim
|: 0,05%
|| 2,83
|Açılış
|: 5.725
|
|Önceki Kapanış
|: 5.733
|
5.693
En Yüksek
5.757
11:0025,9756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0718
|Açılış
|: 25,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
26,2046
En Düşük
25,5158
11:0028,4424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1314
|Açılış
|: 28,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,4500
|
28,5679
En Düşük
27,8733
11:001.603,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,95
|Açılış
|: 1.603,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,87
|
1.621,63
En Düşük
1.580,29
BIST En Aktif Hisseler10:58
|BRYAT
|1.373,30
|160.897.846
|% 10,00
|
|UFUK
|70,95
|2.528.981
|% 10,00
|
|ACSEL
|78,70
|32.230.810
|% 9,99
|
|MAKTK
|4,74
|89.539.767
|% 9,98
|
|AVHOL
|98,85
|9.740.382
|% 9,96
|
|IMASM
|16,24
|327.294.614
|% -3,04
|
|EGPRO
|96,15
|17.332.896
|% -2,88
|
|MAKIM
|27,54
|4.892.004
|% -2,41
|
|MACKO
|88,20
|11.622.397
|% -2,38
|
|ARASE
|165,50
|21.443.203
|% -2,19
|
|THYAO
|190,40
|1.762.886.104
|% -0,31
|
|ASTOR
|63,20
|1.451.139.162
|% 4,55
|
|KOZAL
|24,60
|590.047.387
|% -1,84
|
|ISCTR
|14,06
|516.714.552
|% 0,07
|
|TOASO
|251,30
|426.974.937
|% 3,84
|
|ZOREN
|3,39
|221.299.534
|% 4,95
|
|EKGYO
|7,46
|349.727.836
|% 0,13
|
|ISCTR
|14,06
|516.714.552
|% 0,07
|
|YKBNK
|13,04
|413.637.423
|% -0,69
|
|ODAS
|6,98
|177.823.488
|% 2,05
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9272
|26,0063
|% 0,40
|
|Euro
|28,3708
|28,4457
|% 0,48
|
|Sterlin
|32,7917
|32,9562
|% -0,37
|
|Frank
|28,7623
|28,9356
|% -0,39
|
|Riyal
|6,8655
|6,9000
|% -0,55
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|4,98
|
|Altın Gr.
|1.594
|1.594
|-11,67
|
|Cumhuriyet
|10.687
|10.849
|337,00
|
|Tam
|10.626
|10.913
|346,23
|
|Yarım
|5.111
|5.292
|-32,00
|
|Çeyrek
|2.563
|2.646
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|22,98
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|18,98
|19,01
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,73
|74,73
|0,38
|