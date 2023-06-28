KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
28.06.2023 18:30
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162755
BIST
'
12:355.759
En Düşük
|Değişim
|: 0,46%
|| 26,25
|Açılış
|: 5.725
|
|Önceki Kapanış
|: 5.733
|
5.693
En Yüksek
5.767
12:3526,0191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0368
|Açılış
|: 25,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,9500
|
26,2412
En Düşük
25,9172
12:3528,4183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0366
|Açılış
|: 28,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3000
|
28,8964
En Düşük
28,3581
12:351.600,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,63
|Açılış
|: 1.600,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.598,16
|
1.614,82
En Düşük
1.594,43
BIST En Aktif Hisseler12:35
|AYES
|18,62
|791.178
|% 0,00
|
|AVHOL
|98,85
|29.318.811
|% 0,00
|
|ATSYH
|60,00
|1.089.786
|% 0,00
|
|CASA
|123,10
|904.539
|% 0,00
|
|BRMEN
|2,23
|667.084
|% 0,00
|
|AYES
|18,62
|791.178
|% 0,00
|
|AVHOL
|98,85
|29.318.811
|% 0,00
|
|ATSYH
|60,00
|1.089.786
|% 0,00
|
|CASA
|123,10
|904.539
|% 0,00
|
|BRMEN
|2,23
|667.084
|% 0,00
|
|THYAO
|193,70
|3.379.027.826
|% 0,00
|
|ASTOR
|66,45
|2.985.145.855
|% 0,00
|
|KOZAL
|24,80
|1.369.465.909
|% 0,00
|
|ISCTR
|14,06
|1.361.523.063
|% 0,00
|
|IMASM
|15,08
|989.824.311
|% 0,00
|
|ZOREN
|3,46
|416.558.472
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,40
|735.280.245
|% 0,00
|
|ISCTR
|14,06
|1.361.523.063
|% 0,00
|
|ODAS
|7,39
|578.325.460
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,98
|905.897.858
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0138
|26,0191
|% 0,14
|
|Euro
|28,4123
|28,4183
|% -0,13
|
|Sterlin
|32,8149
|32,9794
|% -0,61
|
|Frank
|28,9163
|29,0905
|% -0,11
|
|Riyal
|6,9156
|6,9503
|% 0,15
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.913
|-0,83
|
|Altın Gr.
|1.600
|1.601
|2,63
|
|Cumhuriyet
|10.687
|10.849
|337,00
|
|Tam
|10.626
|10.913
|346,23
|
|Yarım
|5.110
|5.321
|9,00
|
|Çeyrek
|2.563
|2.661
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,80
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,06
|19,08
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,28
|74,28
|1,77
|
Seans Raporu
12:35
daha fazla
-
17:45
ODAS, MEDTR, KONKA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:30
VKING, ASTOR, IDEAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:30
IMASM, ARASE, MACKO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:15
TKNSA, AKGRT, MEDTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:15
IMASM, MAKIM, MACKO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında