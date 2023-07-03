KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
03.07.2023 07:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1163071
BIST
'
12:355.759
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.725
|
|Önceki Kapanış
|: 5.759
|
5.693
En Yüksek
5.767
12:3525,9867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0986
|Açılış
|: 25,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,9500
|
26,1338
En Düşük
25,5349
12:3528,4444
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,3115
|Açılış
|: 28,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3000
|
28,4676
En Düşük
27,1063
12:351.606,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,52
|Açılış
|: 1.606,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.597,99
|
1.611,06
En Düşük
1.573,80
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ATSYH
|60,00
|1.089.786
|% 0,00
|
|AYES
|18,62
|791.178
|% 0,00
|
|AVHOL
|98,85
|29.318.811
|% 0,00
|
|BRMEN
|2,23
|667.084
|% 0,00
|
|CMENT
|62,90
|307.729
|% 0,00
|
|ATSYH
|60,00
|1.089.786
|% 0,00
|
|AYES
|18,62
|791.178
|% 0,00
|
|AVHOL
|98,85
|29.318.811
|% 0,00
|
|BRMEN
|2,23
|667.084
|% 0,00
|
|CMENT
|62,90
|307.729
|% 0,00
|
|THYAO
|193,70
|3.379.027.826
|% 0,00
|
|ASTOR
|66,45
|2.985.145.855
|% 0,00
|
|KOZAL
|24,80
|1.369.465.909
|% 0,00
|
|ISCTR
|14,06
|1.361.523.063
|% 0,00
|
|IMASM
|15,08
|989.824.311
|% 0,00
|
|ZOREN
|3,46
|416.558.472
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,40
|735.280.245
|% 0,00
|
|ISCTR
|14,06
|1.361.523.063
|% 0,00
|
|ODAS
|7,39
|578.325.460
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,98
|905.897.858
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9687
|25,9867
|% 0,38
|
|Euro
|28,3675
|28,4444
|% 1,11
|
|Sterlin
|32,9367
|33,1019
|% 0,52
|
|Frank
|28,9428
|29,1172
|% 0,49
|
|Riyal
|6,9103
|6,9449
|% 0,42
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|-0,11
|
|Altın Gr.
|1.603
|1.603
|4,95
|
|Cumhuriyet
|10.687
|10.849
|337,00
|
|Tam
|10.626
|10.913
|346,23
|
|Yarım
|5.136
|5.357
|33,00
|
|Çeyrek
|2.576
|2.679
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,85
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|19,05
|19,07
|0,10
|
|B. Petrol
|75,47
|75,47
|0,06
|