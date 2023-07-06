KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
06.07.2023 00:07
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166077
BIST
'
18:056.107
En Düşük
|Değişim
|: 1,71%
|| 102,86
|Açılış
|: 6.026
|
|Önceki Kapanış
|: 6.004
|
5.890
En Yüksek
6.122
18:0526,1085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0415
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1000
|
26,3537
En Düşük
25,9518
18:0528,5662
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,2889
|Açılış
|: 28,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5662
En Düşük
28,2543
18:051.608,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,81
|Açılış
|: 1.608,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,72
|
1.609,05
En Düşük
1.598,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTKAR
|223,30
|732.916.609
|% 10,00
|
|SELGD
|8,25
|8.923.516
|% 10,00
|
|ADEL
|231,10
|164.138.214
|% 10,00
|
|YAPRK
|111,10
|133.797.991
|% 10,00
|
|RAYSG
|30,80
|79.456.421
|% 10,00
|
|VKFYO
|31,10
|41.256.354
|% -9,96
|
|BRYAT
|1.452,90
|734.639.308
|% -5,35
|
|INGRM
|540,10
|11.239.528
|% -4,84
|
|BRMEN
|2,29
|931.740
|% -3,38
|
|VKING
|34,66
|14.737.986
|% -3,35
|
|THYAO
|216,50
|15.189.535.923
|% 4,04
|
|KOZAL
|27,08
|4.317.273.073
|% 0,00
|
|TCELL
|39,44
|4.273.190.596
|% 5,40
|
|ASELS
|59,50
|4.134.914.982
|% -0,08
|
|KCHOL
|109,20
|4.023.789.345
|% 4,00
|
|EKGYO
|7,83
|2.349.546.948
|% 0,64
|
|YKBNK
|13,26
|3.755.197.535
|% -1,12
|
|SKBNK
|2,86
|601.461.474
|% 0,70
|
|ISCTR
|14,25
|2.777.851.359
|% -0,97
|
|VKGYO
|3,16
|607.745.365
|% 3,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0048
|26,1031
|% 0,14
|
|Euro
|28,1087
|28,6397
|% 1,28
|
|Sterlin
|33,0664
|33,2323
|% 0,12
|
|Frank
|28,9353
|29,1096
|% 0,13
|
|Riyal
|6,9388
|6,9736
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|1,12
|
|Altın Gr.
|1.607
|1.609
|2,81
|
|Cumhuriyet
|10.773
|10.935
|15,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.170
|5.316
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.593
|2.658
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,14
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|19,40
|19,42
|0,02
|
|B. Petrol
|76,46
|76,46
|-0,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YUNSA
Yüzde 6.50 oranında artışla 139.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 229, 240 adet işlem
-
17:58EGPRO
Yüzde 9.87 oranında artışla 116.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 148, 131 adet işlem
-
17:56GRSEL
Yüzde 9.56 oranında artışla 22.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 773, 400 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 6, 095 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 52 üstünde . İşlem hacmi 105, 647.00 milyon TL de
-
17:55TKNSA
Yüzde 6.36 oranında artışla 23.40 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 582, 636 adet işlem