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KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi

06.07.2023 07:03
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi


KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )

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Türkçe
Test Bildirimi

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Test amacı ile gönderilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166080


BIST
GÜNCEL HABERLER




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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:226.148
Değişim :  0,68% |  41,60
Açılış :  6.135  
Önceki Kapanış :  6.107  
En Düşük
6.131 En Yüksek
6.168
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:21
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PSDTC 45,36 8.933.146 % 9,99  
PSDTC 45,36 8.933.146 % 9,99  
PSDTC 45,36 8.933.146 % 9,99  
PSDTC 45,36 8.933.146 % 9,99  
FORTE 41,26 75.338.661 % 9,97  
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10:21 Alış Satış %  
Dolar 26,0898 26,0951 % 0,11  
Euro 28,3951 28,4341 % 0,55  
Sterlin 33,0677 33,2335 % 0,12  
Frank 28,9545 29,1289 % 0,19  
Riyal 6,9361 6,9709 % 0,07  
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10:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.921 1.921 5,71  
Altın Gr. 1.611 1.611 5,22  
Cumhuriyet 10.773 10.935 15,00  
Tam 10.687 10.976 33,22  
Yarım 5.196 5.326 5,00  
Çeyrek 2.606 2.663 2,00  
Gümüş.Ons 23,23 23,26 0,12  
Gümüş Gr. 19,47 19,50 0,10  
B. Petrol 76,38 76,38 -0,27  
Seans Raporu 10:21
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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