KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
07.07.2023 07:03
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166788
BIST
'
18:056.141
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 6.135
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.124
En Yüksek
6.208
18:0526,1179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0451
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0269
18:0528,4449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0210
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4500
|
28,7006
En Düşük
28,1922
18:051.603,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,51
|Açılış
|: 1.603,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.611,29
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.003,30
|135.792.442
|% 10,00
|
|GRNYO
|7,81
|92.667.332
|% 10,00
|
|RAYSG
|33,88
|74.320.386
|% 10,00
|
|RODRG
|48,40
|36.013.531
|% 10,00
|
|POLTK
|2.882,00
|66.902.048
|% 10,00
|
|AVHOL
|118,30
|59.745.616
|% -9,97
|
|IHAAS
|33,30
|130.207.169
|% -9,07
|
|MERIT
|50,00
|62.557.800
|% -6,72
|
|BRMEN
|2,17
|1.045.384
|% -5,24
|
|ARASE
|51,20
|208.589.750
|% -4,30
|
|THYAO
|216,60
|11.000.700.721
|% 0,05
|
|TUPRS
|88,05
|4.793.607.403
|% 4,02
|
|ASTOR
|77,85
|4.694.031.132
|% 9,96
|
|SISE
|46,70
|4.339.101.886
|% 1,13
|
|EKGYO
|7,94
|3.815.258.728
|% 1,40
|
|EKGYO
|7,94
|3.815.258.728
|% 1,40
|
|YKBNK
|13,02
|3.754.112.853
|% -1,81
|
|ISCTR
|13,92
|2.770.561.044
|% -2,32
|
|ODAS
|8,42
|1.490.178.113
|% 6,99
|
|AKBNK
|20,46
|3.332.091.613
|% -1,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1022
|26,1075
|% 0,13
|
|Euro
|28,4087
|28,5098
|% 0,30
|
|Sterlin
|33,1533
|33,3195
|% 0,07
|
|Frank
|29,0198
|29,1946
|% 0,01
|
|Riyal
|6,9387
|6,9735
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|0,93
|
|Altın Gr.
|1.604
|1.604
|1,47
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|-14,00
|
|Tam
|10.407
|10.677
|11,00
|
|Yarım
|5.212
|5.363
|6,00
|
|Çeyrek
|2.614
|2.681
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,72
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|19,03
|19,06
|-0,00
|
|B. Petrol
|76,81
|76,81
|0,31
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ALMAD
Yüzde 9.85 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 019, 382 adet işlem
-
17:58KAPLM
Yüzde 9.95 oranında artışla 100.00 lira fiyatla işlem gören hissede 387, 700 adet işlem
-
17:57GRNYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.81 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 255, 594 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 6, 167 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 100, 336.00 milyon TL de
-
17:55PRKAB
Yüzde 6.88 oranında artışla 30.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 760, 090 adet işlem