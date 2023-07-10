KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
10.07.2023 07:03
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168028
BIST
'
18:056.187
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.117
En Yüksek
6.223
18:0526,0575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0200
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1200
|
26,1785
En Düşük
25,8302
18:0528,5097
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0637
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
18:051.612,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,14
|Açılış
|: 1.612,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SKTAS
|3,76
|32.187.760
|% 34,29
|
|MMCAS
|5,39
|499.535
|% 10,00
|
|KSTUR
|349,80
|759.589
|% 10,00
|
|LIDER
|94,60
|140.866.710
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,86
|21.991.014
|% 10,00
|
|MACKO
|87,30
|352.671.817
|% -10,00
|
|IHAAS
|29,98
|213.431.796
|% -9,97
|
|DGGYO
|33,46
|85.849.063
|% -5,16
|
|SODSN
|33,70
|478.465
|% -5,12
|
|PETUN
|59,60
|44.467.517
|% -4,87
|
|ASTOR
|81,65
|8.713.898.811
|% 4,88
|
|THYAO
|215,20
|6.946.785.030
|% -0,65
|
|EKGYO
|8,45
|5.705.541.700
|% 6,42
|
|EREGL
|39,00
|4.552.766.938
|% 1,56
|
|TUPRS
|90,80
|3.683.689.578
|% 3,12
|
|EKGYO
|8,45
|5.705.541.700
|% 6,42
|
|ZOREN
|3,60
|637.730.287
|% 0,84
|
|YKBNK
|12,96
|2.012.886.427
|% -0,46
|
|DOHOL
|10,92
|1.601.293.777
|% 5,20
|
|KRDMD
|24,32
|2.933.492.044
|% 5,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9952
|26,0168
|% -0,08
|
|Euro
|28,5192
|28,5591
|% -0,05
|
|Sterlin
|33,2973
|33,4643
|% -0,08
|
|Frank
|29,1517
|29,3274
|% -0,14
|
|Riyal
|6,9271
|6,9619
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|-1,87
|
|Altın Gr.
|1.612
|1.612
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|10.789
|10.952
|17,00
|
|Tam
|10.421
|10.669
|3,00
|
|Yarım
|5.219
|5.359
|2,00
|
|Çeyrek
|2.617
|2.680
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,05
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,31
|19,33
|-0,00
|
|B. Petrol
|77,97
|77,97
|-0,50
|