KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
19.07.2023 07:04
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173284
BIST
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18:006.365
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 6.637
|
|Önceki Kapanış
|: 6.365
|
6.363
En Yüksek
6.662
18:0026,9182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0005
|Açılış
|: 27,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,5500
|
27,0388
En Düşük
26,8757
18:0030,2324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0401
|Açılış
|: 30,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
30,5725
En Düşük
30,1738
18:001.711,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,62
|Açılış
|: 1.711,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.712,82
|
1.720,92
En Düşük
1.707,72
BIST En Aktif Hisseler18:00
|LINK
|69,85
|45.080.688
|% 10,00
|
|RYSAS
|27,94
|53.239.938
|% 10,00
|
|YEOTK
|119,90
|686.901.661
|% 10,00
|
|POLTK
|4.147,00
|55.697.914
|% 10,00
|
|VBTYZ
|57,75
|67.422.180
|% 10,00
|
|AVHOL
|123,30
|31.653.908
|% -10,00
|
|ISATR
|360.000,00
|360.000
|% -10,00
|
|VKING
|39,52
|23.035.808
|% -9,98
|
|VKFYO
|32,48
|11.081.641
|% -9,98
|
|VANGD
|14,18
|13.918.161
|% -9,97
|
|THYAO
|214,00
|10.562.072.373
|% -2,19
|
|ASELS
|69,50
|9.578.370.195
|% -6,08
|
|TCELL
|44,76
|6.251.729.147
|% 0,77
|
|EKGYO
|8,28
|5.618.705.436
|% 0,36
|
|TTKOM
|21,70
|5.412.089.363
|% -4,15
|
|EKGYO
|8,28
|5.618.705.436
|% 0,36
|
|YKBNK
|12,90
|3.584.860.661
|% -6,66
|
|TTKOM
|21,70
|5.412.089.363
|% -4,15
|
|PETKM
|16,02
|3.800.201.357
|% -2,44
|
|ODAS
|8,10
|1.805.777.983
|% 0,12
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8858
|26,8939
|% -0,09
|
|Euro
|30,1996
|30,2094
|% 0,06
|
|Sterlin
|34,9668
|35,1422
|% -0,04
|
|Frank
|31,2610
|31,4493
|% 0,00
|
|Riyal
|7,1593
|7,1952
|% 0,08
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.975
|-3,69
|
|Altın Gr.
|1.710
|1.710
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|11.565
|11.739
|512,00
|
|Tam
|11.146
|11.460
|-14,00
|
|Yarım
|5.573
|5.756
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.795
|2.878
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,04
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|21,65
|21,68
|-0,02
|
|B. Petrol
|79,41
|79,41
|-0,22
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, AKBNK, YKBNK
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -193, 71 kaybederek (% -3.27 ) 5, 732
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAYAS, ECZYT, KLRHO, FORTE, YEOTK, SAFKR, EUKYO, KERVN, ENSRI, RYSAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GRNYO, VKFYO, VANGD, AVGYO, MTRYO, IZFAS
-
17:59
SMART, PAPIL, MARKA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında