KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
21.07.2023 00:03
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174018
BIST
'
18:056.682
En Düşük
|Değişim
|: 1,69%
|| 110,83
|Açılış
|: 6.633
|
|Önceki Kapanış
|: 6.571
|
6.519
En Yüksek
6.700
18:0526,8868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1398
|Açılış
|: 27,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2700
|
26,8868
En Düşük
26,7332
18:0530,0290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1795
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,3083
En Düşük
29,6517
18:051.701,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 7,19
|Açılış
|: 1.701,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.694,55
|
1.703,43
En Düşük
1.692,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ONCSM
|115,50
|361.600.272
|% 10,00
|
|TSKB
|5,72
|1.172.915.664
|% 10,00
|
|INGRM
|745,80
|44.562.396
|% 10,00
|
|ECZYT
|184,80
|443.517.578
|% 10,00
|
|YEOTK
|132,00
|1.040.499.836
|% 10,00
|
|RALYH
|77,45
|265.283.134
|% -9,99
|
|EMKEL
|16,24
|408.888.862
|% -9,98
|
|EUYO
|16,41
|17.325.431
|% -9,98
|
|FORTE
|71,45
|22.116.276
|% -9,96
|
|MAALT
|576,00
|94.038.584
|% -5,71
|
|THYAO
|225,20
|11.688.795.566
|% 0,72
|
|ASTOR
|89,70
|8.163.771.194
|% 9,99
|
|AKBNK
|24,70
|5.704.189.331
|% -1,28
|
|ASELS
|73,65
|5.603.771.274
|% 2,86
|
|YKBNK
|13,19
|5.273.710.188
|% -0,23
|
|EKGYO
|8,51
|5.173.960.891
|% 2,04
|
|YKBNK
|13,19
|5.273.710.188
|% -0,23
|
|SKBNK
|2,95
|988.808.319
|% 5,36
|
|ODAS
|9,80
|2.955.482.605
|% 9,99
|
|AKBNK
|24,70
|5.704.189.331
|% -1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8286
|26,8929
|% 0,55
|
|Euro
|29,8491
|29,9493
|% 0,33
|
|Sterlin
|34,4677
|34,6406
|% 0,40
|
|Frank
|30,8813
|31,0674
|% 0,42
|
|Riyal
|7,1400
|7,1758
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.970
|1.970
|0,68
|
|Altın Gr.
|1.700
|1.702
|7,45
|
|Cumhuriyet
|11.493
|11.666
|-14,00
|
|Tam
|11.135
|11.370
|61,00
|
|Yarım
|5.567
|5.711
|31,00
|
|Çeyrek
|2.784
|2.856
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,78
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|21,37
|21,40
|0,09
|
|B. Petrol
|79,59
|79,59
|-0,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TSKB
Yüzde 10.00 oranında artışla 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 208, 868, 210 adet işlem
-
17:58ALFAS
Yüzde 8.41 oranında artışla 664.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 638, 873 adet işlem
-
17:57VAKFN
Yüzde 7.04 oranında artışla 7.15 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 766, 443 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 85, 89 artarak (% 1.19 ) 7, 294
-
17:56XU100
Endeks 6, 672 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 54 üstünde . İşlem hacmi 137, 752.00 milyon TL de