KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
24.07.2023 00:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174407
BIST
'
18:006.688
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 6.688
|
|Önceki Kapanış
|: 6.688
|
6.618
En Yüksek
6.724
18:0026,9381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0300
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0700
|
27,0146
En Düşük
26,8677
18:0029,9987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0375
|Açılış
|: 30,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1000
|
30,1032
En Düşük
29,8705
18:001.697,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,54
|Açılış
|: 1.697,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.701,33
|
1.704,69
En Düşük
1.694,82
BIST En Aktif Hisseler18:00
|SDTTR
|180,40
|1.584.584.454
|% 10,00
|
|YEOTK
|145,20
|1.078.158.765
|% 10,00
|
|BFREN
|6.029,80
|325.122.419
|% 10,00
|
|ESCAR
|123,20
|227.479.570
|% 10,00
|
|OYAYO
|30,80
|36.598.185
|% 10,00
|
|EUYO
|14,77
|1.716.702
|% -9,99
|
|MARKA
|13,70
|99.631.154
|% -9,99
|
|FORTE
|64,35
|21.256.864
|% -9,94
|
|EKIZ
|23,46
|2.079.681
|% -9,77
|
|KGYO
|57,00
|110.099.776
|% -8,36
|
|ASTOR
|97,00
|11.434.217.907
|% 8,14
|
|THYAO
|223,60
|7.494.852.362
|% -0,71
|
|TUPRS
|91,40
|4.713.332.768
|% 0,44
|
|EUPWR
|174,90
|3.877.416.352
|% 3,43
|
|ASELS
|72,20
|3.687.398.478
|% -1,97
|
|ZOREN
|3,99
|2.483.422.178
|% 7,55
|
|EKGYO
|8,28
|2.623.917.378
|% -2,70
|
|SKBNK
|3,00
|882.021.014
|% 1,69
|
|ODAS
|10,35
|2.950.124.292
|% 5,61
|
|CANTE
|20,70
|3.371.746.849
|% -4,61
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9350
|26,9405
|% -0,10
|
|Euro
|29,9924
|30,0008
|% 0,13
|
|Sterlin
|34,5359
|34,7091
|% -0,07
|
|Frank
|30,9695
|31,1560
|% -0,18
|
|Riyal
|7,1589
|7,1948
|% -0,13
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.962
|-0,57
|
|Altın Gr.
|1.698
|1.698
|-3,02
|
|Cumhuriyet
|11.407
|11.580
|28,00
|
|Tam
|11.116
|11.239
|-70,00
|
|Yarım
|5.558
|5.645
|-35,00
|
|Çeyrek
|2.779
|2.823
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,71
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|21,35
|21,38
|0,02
|
|B. Petrol
|80,45
|80,45
|-0,43
|
Seans Raporu
18:00
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17:59KONKA
Yüzde 4.20 oranında artışla 49.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 220, 289 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 3 kaybederek (% -0.05 ) 7, 300
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17:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ZOREN, EKGYO, SKBNK
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17:57XU100
Endeks 6, 716 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 113, 444.00 milyon TL de
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17:56AVHOL
Yüzde 4.10 oranında artışla 155.00 lira fiyatla işlem gören hissede 158, 236 adet işlem