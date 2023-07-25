KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
25.07.2023 05:34
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174776
BIST
'
18:056.695
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 6.730
|
|Önceki Kapanış
|: 6.695
|
6.626
En Yüksek
6.808
18:0526,9077
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0341
|Açılış
|: 27,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0741
En Düşük
26,8590
18:0529,8562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1092
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1500
|
30,0771
En Düşük
29,6893
18:051.697,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,69
|Açılış
|: 1.698,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.695,90
|
1.701,43
En Düşük
1.687,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASTOR
|106,70
|1.964.216.372
|% 10,00
|
|CWENE
|278,30
|864.104.884
|% 10,00
|
|KONTR
|223,30
|2.827.157.367
|% 10,00
|
|YYLGD
|36,30
|660.574.355
|% 10,00
|
|ZEDUR
|55,00
|18.198.360
|% 10,00
|
|KSTUR
|362,10
|2.120.164
|% -9,99
|
|BURCE
|191,40
|347.838.062
|% -9,97
|
|VKFYO
|30,92
|18.407.164
|% -9,96
|
|BURVA
|73,25
|224.522.724
|% -9,96
|
|EUYO
|13,30
|2.129.929
|% -9,95
|
|THYAO
|221,80
|9.998.869.979
|% -0,81
|
|EREGL
|37,96
|9.734.516.337
|% 2,04
|
|TUPRS
|91,85
|5.626.153.589
|% 0,49
|
|KRDMD
|22,86
|5.330.488.157
|% 5,35
|
|SASA
|60,75
|4.535.163.258
|% -0,25
|
|ZOREN
|4,34
|1.958.791.875
|% 8,77
|
|EKGYO
|8,27
|3.171.674.993
|% -0,12
|
|ODAS
|10,59
|2.785.408.829
|% 2,32
|
|EREGL
|37,96
|9.734.516.337
|% 2,04
|
|KRDMD
|22,86
|5.330.488.157
|% 5,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8965
|26,9115
|% -0,11
|
|Euro
|29,8273
|29,8415
|% 0,32
|
|Sterlin
|34,4620
|34,6349
|% -0,09
|
|Frank
|30,8683
|31,0543
|% -0,13
|
|Riyal
|7,1570
|7,1929
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|7,15
|
|Altın Gr.
|1.697
|1.698
|1,80
|
|Cumhuriyet
|11.354
|11.526
|-54,00
|
|Tam
|11.056
|11.211
|57,00
|
|Yarım
|5.528
|5.631
|28,00
|
|Çeyrek
|2.764
|2.816
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,52
|24,54
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|21,22
|21,25
|0,11
|
|B. Petrol
|82,63
|82,63
|0,15
|