KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
02.08.2023 07:05
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179468
BIST
'
17:597.169
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 7.210
|
|Önceki Kapanış
|: 7.169
|
7.113
En Yüksek
7.297
17:5926,9654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0297
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9100
|
27,4068
En Düşük
26,9005
17:5929,6371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0289
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,2683
En Düşük
29,5443
17:591.688,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,85
|Açılış
|: 1.688,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
|
1.716,04
En Düşük
1.681,65
BIST En Aktif Hisseler17:59
|FORMT
|3,33
|2.025.489
|% 233,00
|
|SAYAS
|54,45
|163.379.953
|% 10,00
|
|MRSHL
|633,70
|117.907.766
|% 10,00
|
|ZEDUR
|87,45
|122.789.248
|% 10,00
|
|UZERB
|245,30
|3.048.589
|% 10,00
|
|AVHOL
|126,00
|32.920.482
|% -10,00
|
|PCILT
|38,08
|12.524.055
|% -9,98
|
|EDIP
|21,32
|3.255.500
|% -9,97
|
|ITTFH
|3,99
|297.125.218
|% -9,93
|
|INFO
|12,41
|249.015.480
|% -9,88
|
|SASA
|64,40
|12.427.121.532
|% 5,66
|
|ASTOR
|113,10
|12.330.866.868
|% 1,53
|
|EREGL
|40,76
|8.206.671.792
|% -2,25
|
|YKBNK
|14,33
|7.349.234.001
|% 0,70
|
|ASELS
|74,55
|6.731.452.591
|% -0,07
|
|YKBNK
|14,33
|7.349.234.001
|% 0,70
|
|EKGYO
|8,57
|3.360.182.195
|% -1,38
|
|ISCTR
|15,30
|5.792.866.430
|% 1,26
|
|ZOREN
|4,28
|1.403.935.660
|% -0,47
|
|SKBNK
|3,01
|668.377.058
|% -3,22
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9599
|26,9654
|% 0,11
|
|Euro
|29,6293
|29,6371
|% 0,10
|
|Sterlin
|34,3360
|34,5082
|% 0,06
|
|Frank
|30,6757
|30,8605
|% 0,05
|
|Riyal
|7,1624
|7,1983
|% 0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|3,19
|
|Altın Gr.
|1.688
|1.688
|4,18
|
|Cumhuriyet
|11.300
|11.471
|-48,00
|
|Tam
|11.036
|11.151
|20,00
|
|Yarım
|5.522
|5.601
|10,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.800
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,34
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|21,08
|21,09
|0,04
|
|B. Petrol
|85,68
|85,68
|0,77
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 7, 192 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 35 altında . İşlem hacmi 160, 528.00 milyon TL de
-
17:59KENT
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 197.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 776 adet işlem
-
17:58MARKA
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 12.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 570, 017 adet işlem
-
17:57MIATK
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 184.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 087, 437 adet işlem
-
17:56GOODY
Yüzde -4.28 oranında düşüşle 27.74 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 655, 243 adet işlem