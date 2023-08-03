KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
03.08.2023 07:04
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180060
BIST
'
18:057.259
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 7.259
|
0
En Yüksek
0
18:0526,9740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0524
|Açılış
|: 27,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,4475
En Düşük
26,9249
18:0529,5676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0866
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,9952
En Düşük
29,4501
18:051.677,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,21
|Açılış
|: 1.677,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,32
|
1.707,56
En Düşük
1.674,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PNLSN
|53,60
|99.819.849
|% 1,05
|
|OTTO
|255,80
|2.231.055
|% 0,00
|
|ULUFA
|8,07
|86.981.585
|% 0,00
|
|TUREX
|26,82
|18.240.865
|% 0,00
|
|TRILC
|11,17
|89.342.803
|% 0,00
|
|RYSAS
|28,60
|32.632.215
|% -0,90
|
|TSPOR
|5,35
|170.371.147
|% 0,00
|
|VAKBN
|12,55
|1.699.315.253
|% 0,00
|
|VESBE
|16,62
|138.883.748
|% 0,00
|
|YATAS
|35,02
|153.463.303
|% 0,00
|
|THYAO
|236,50
|9.298.513.658
|% 0,00
|
|ASTOR
|114,30
|7.838.571.549
|% 0,00
|
|YKBNK
|14,40
|7.783.292.893
|% 0,00
|
|EREGL
|40,94
|6.917.978.829
|% 0,00
|
|SASA
|63,50
|6.163.969.894
|% 0,00
|
|YKBNK
|14,40
|7.783.292.893
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,62
|3.068.437.024
|% 0,00
|
|SKBNK
|3,16
|982.511.406
|% 0,00
|
|ISCTR
|15,75
|4.793.741.881
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,25
|358.402.828
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9643
|26,9698
|% 0,18
|
|Euro
|29,5188
|29,5432
|% 0,21
|
|Sterlin
|34,1338
|34,3050
|% -0,09
|
|Frank
|30,5587
|30,7428
|% -0,15
|
|Riyal
|7,1679
|7,2039
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|0,28
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.677
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|11.428
|11.438
|-33,00
|
|Tam
|10.963
|11.076
|-6,00
|
|Yarım
|5.486
|5.563
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.743
|2.782
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,60
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|20,43
|20,46
|-0,11
|
|B. Petrol
|83,14
|83,14
|-0,06
|