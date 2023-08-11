KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
11.08.2023 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184207
BIST
'
18:107.442
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.442
|
7.398
En Yüksek
7.766
18:1027,0871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0890
|Açılış
|: 27,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,3320
En Düşük
26,9847
18:1029,7635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1272
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
30,2292
En Düşük
29,3037
18:101.666,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,14
|Açılış
|: 1.666,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.661,98
|
1.680,50
En Düşük
1.659,13
BIST En Aktif Hisseler18:10
|KENT
|248,70
|8.485.147
|% 10,00
|
|TRCAS
|18,70
|360.868.690
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,49
|51.710.816
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|16.016.554
|% 10,00
|
|INVES
|290,40
|213.628.673
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|14.149.836
|% -10,00
|
|ZEDUR
|81,45
|160.591.430
|% -10,00
|
|VKFYO
|33,48
|94.688.154
|% -10,00
|
|YKSLN
|11,34
|76.755.107
|% -10,00
|
|DGGYO
|35,10
|73.294.480
|% -10,00
|
|THYAO
|258,50
|15.098.529.954
|% -0,58
|
|YKBNK
|15,72
|12.865.742.013
|% -2,00
|
|ISCTR
|17,27
|12.462.103.035
|% -2,04
|
|AKBNK
|30,66
|11.418.115.119
|% -0,97
|
|ASTOR
|120,60
|8.076.056.230
|% 2,99
|
|YKBNK
|15,72
|12.865.742.013
|% -2,00
|
|SKBNK
|3,75
|2.713.729.722
|% 9,65
|
|ISCTR
|17,27
|12.462.103.035
|% -2,04
|
|EKGYO
|8,50
|3.323.172.753
|% -6,18
|
|AKBNK
|30,66
|11.418.115.119
|% -0,97
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0579
|27,0871
|% 0,33
|
|Euro
|29,7351
|29,7635
|% 0,43
|
|Sterlin
|34,2095
|34,3811
|% 0,16
|
|Frank
|30,7552
|30,9405
|% 0,17
|
|Riyal
|7,1889
|7,2250
|% 0,10
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|2,79
|
|Altın Gr.
|1.666
|1.666
|3,87
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|-33,00
|
|Tam
|11.085
|11.241
|53,00
|
|Yarım
|5.551
|5.647
|27,00
|
|Çeyrek
|2.776
|2.823
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,75
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,74
|19,77
|0,02
|
|B. Petrol
|86,31
|86,31
|-0,09
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
17:59POLTK
Yüzde -5.20 oranında düşüşle 5, 280.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 327 adet işlem
-
17:58BNTAS
Yüzde -5.98 oranında düşüşle 6.76 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 845, 180 adet işlem
-
17:57KLGYO
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 3.07 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 916, 342 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -126, 95 kaybederek (% -1.54 ) 8, 133
-
17:56
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, YKSLN, DGGYO