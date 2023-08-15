KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
15.08.2023 05:34
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185450
BIST
'
18:057.737
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.737
|
7.681
En Yüksek
7.869
18:0527,0531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0464
|Açılış
|: 27,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,0752
En Düşük
27,0103
18:0529,5428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0691
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,6142
En Düşük
29,4400
18:051.657,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,43
|Açılış
|: 1.657,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.656,19
|
1.660,56
En Düşük
1.655,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYSAS
|33,66
|64.425.897
|% 10,00
|
|NETAS
|42,68
|153.418.757
|% 10,00
|
|MERIT
|56,65
|72.369.356
|% 10,00
|
|SAFKR
|26,18
|77.840.364
|% 10,00
|
|BAYRK
|11,44
|22.420.990
|% 10,00
|
|SDTTR
|399,90
|4.605.884.801
|% -9,99
|
|AVHOL
|105,50
|162.300.729
|% -9,98
|
|MNDRS
|9,92
|316.254.251
|% -9,90
|
|PEGYO
|7,22
|153.119.310
|% -9,75
|
|DYOBY
|26,06
|122.303.363
|% -6,86
|
|ASTOR
|140,00
|12.724.545.377
|% 8,28
|
|EREGL
|42,56
|12.301.880.781
|% 3,70
|
|THYAO
|261,40
|10.302.265.807
|% -1,62
|
|TUPRS
|115,00
|6.705.057.710
|% 3,60
|
|PETKM
|19,00
|5.878.154.283
|% 0,42
|
|ZOREN
|4,53
|2.879.895.748
|% 9,95
|
|SKBNK
|4,04
|1.445.659.018
|% 6,60
|
|PETKM
|19,00
|5.878.154.283
|% 0,42
|
|YKBNK
|15,84
|4.882.906.738
|% 0,51
|
|ISCTR
|17,01
|5.022.139.914
|% -1,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0476
|27,0531
|% 0,17
|
|Euro
|29,5342
|29,5428
|% 0,23
|
|Sterlin
|34,2032
|34,3747
|% 0,15
|
|Frank
|30,7050
|30,8900
|% 0,25
|
|Riyal
|7,1875
|7,2235
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|-0,61
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.658
|1,50
|
|Cumhuriyet
|11.342
|11.513
|-39,00
|
|Tam
|11.103
|11.187
|-19,00
|
|Yarım
|5.568
|5.620
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.776
|2.810
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,66
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,66
|19,68
|0,05
|
|B. Petrol
|86,28
|86,28
|0,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59SEGYO
Yüzde 4.03 oranında artışla 2.84 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 430, 405 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 07 artarak (% 0.04 ) 8, 382
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17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, AVHOL, PEGYO
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17:58XU100
Endeks 7, 755 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 157, 954.00 milyon TL de
-
17:57SUWEN
Yüzde 5.29 oranında artışla 21.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 885, 795 adet işlem