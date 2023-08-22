KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
22.08.2023 07:01
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188066
BIST
'
18:057.797
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 7.446
|
|Önceki Kapanış
|: 7.797
|
7.412
En Yüksek
7.820
18:0527,2275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0854
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1750
|
27,2792
En Düşük
27,1281
18:0529,7112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1111
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
30,0604
En Düşük
29,4012
18:051.658,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,75
|Açılış
|: 1.658,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,60
|
1.662,10
En Düşük
1.652,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|96,80
|977.605.797
|% 10,00
|
|DOHOL
|14,74
|2.430.043.085
|% 10,00
|
|TURSG
|24,42
|466.913.170
|% 10,00
|
|TUPRS
|139,70
|10.837.966.398
|% 10,00
|
|TATEN
|29,92
|7.614.879
|% 10,00
|
|INGRM
|956,70
|65.264.442
|% -10,00
|
|RUBNS
|42,48
|826.858.556
|% -10,00
|
|AVHOL
|109,10
|247.619.787
|% -9,98
|
|BRMEN
|3,35
|1.893.599
|% -6,94
|
|MTRYO
|7,11
|3.980.013
|% -5,20
|
|EREGL
|45,00
|12.569.454.278
|% 7,40
|
|THYAO
|259,00
|12.071.157.438
|% 3,02
|
|TUPRS
|139,70
|10.837.966.398
|% 10,00
|
|AKBNK
|28,34
|7.648.915.338
|% -1,12
|
|TTKOM
|23,18
|6.669.041.429
|% 6,82
|
|YKBNK
|16,01
|6.173.187.446
|% 0,69
|
|SKBNK
|4,04
|1.462.949.416
|% 0,50
|
|EKGYO
|9,03
|3.090.234.984
|% 5,61
|
|TTKOM
|23,18
|6.669.041.429
|% 6,82
|
|EREGL
|45,00
|12.569.454.278
|% 7,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1746
|27,2275
|% 0,31
|
|Euro
|29,7030
|29,7112
|% 0,38
|
|Sterlin
|34,6343
|34,8080
|% 0,33
|
|Frank
|30,8677
|31,0537
|% 0,30
|
|Riyal
|7,2283
|7,2646
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|1,35
|
|Altın Gr.
|1.658
|1.658
|4,65
|
|Cumhuriyet
|11.372
|11.543
|47,00
|
|Tam
|11.170
|11.272
|26,00
|
|Yarım
|5.602
|5.662
|13,00
|
|Çeyrek
|2.793
|2.831
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,31
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,35
|20,38
|0,02
|
|B. Petrol
|84,33
|84,33
|-0,13
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 7, 804 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 87 üstünde . İşlem hacmi 157, 485.00 milyon TL de
-
17:58PAPIL
Yüzde 9.95 oranında artışla 34.04 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 110, 078 adet işlem
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17:57TEZOL
Yüzde 7.26 oranında artışla 20.38 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 465, 180 adet işlem
-
17:55GSDHO
Yüzde 7.72 oranında artışla 5.16 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 444, 792 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, TCELL, BIMAS