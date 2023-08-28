KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
28.08.2023 00:07
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189819
BIST
'
18:057.717
En Düşük
|Değişim
|: 3,00%
|| 224,73
|Açılış
|: 7.545
|
|Önceki Kapanış
|: 7.492
|
7.408
En Yüksek
7.748
18:0526,4415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0920
|Açılış
|: 26,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7700
|
26,5579
En Düşük
26,2824
18:0528,7164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1038
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9500
|
28,9892
En Düşük
28,2950
18:051.619,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -13,98
|Açılış
|: 1.619,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.633,82
|
1.635,90
En Düşük
1.618,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASTOR
|125,40
|6.381.893.435
|% 10,00
|
|BURVA
|73,70
|176.255.117
|% 10,00
|
|BRSAN
|588,50
|1.771.236.160
|% 10,00
|
|USAK
|7,48
|144.543.711
|% 10,00
|
|TMSN
|88,00
|450.858.063
|% 10,00
|
|PAMEL
|157,70
|330.919.532
|% -9,99
|
|EGEPO
|23,24
|14.480.472
|% -9,99
|
|ADEL
|610,20
|28.925.311
|% -9,99
|
|INGRM
|627,80
|284.431.154
|% -9,99
|
|KENT
|527,20
|5.148.108
|% -9,99
|
|THYAO
|238,00
|8.305.739.163
|% 3,25
|
|DOAS
|279,70
|7.581.746.431
|% -1,86
|
|TTKOM
|27,04
|7.190.127.003
|% 5,79
|
|ISCTR
|18,68
|7.087.006.809
|% 3,78
|
|EREGL
|43,82
|7.002.873.806
|% 2,82
|
|YKBNK
|16,62
|6.818.504.666
|% -1,36
|
|ISCTR
|18,68
|7.087.006.809
|% 3,78
|
|EKGYO
|8,64
|2.457.036.129
|% 2,73
|
|TTKOM
|27,04
|7.190.127.003
|% 5,79
|
|SKBNK
|4,02
|900.547.143
|% -1,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,2749
|26,3257
|% -0,78
|
|Euro
|28,2320
|28,4549
|% -0,55
|
|Sterlin
|33,0150
|33,1806
|% -0,76
|
|Frank
|29,6165
|29,7949
|% -0,94
|
|Riyal
|6,9908
|7,0259
|% -0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.916
|0,54
|
|Altın Gr.
|1.620
|1.620
|-13,98
|
|Cumhuriyet
|11.298
|11.469
|36,00
|
|Tam
|10.854
|11.151
|50,00
|
|Yarım
|5.444
|5.597
|25,00
|
|Çeyrek
|2.713
|2.798
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,48
|20,51
|-0,16
|
|B. Petrol
|84,88
|84,88
|1,52
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59FONET
Yüzde 9.98 oranında artışla 18.29 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 102, 783 adet işlem
-
17:58VAKKO
Yüzde 8.29 oranında artışla 86.90 lira fiyatla işlem gören hissede 958, 156 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 162, 45 artarak (% 2.46 ) 6, 774
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FONET, ALFAS, KONTR, GOZDE, EUPWR, ASTOR, NETAS, USAK, KGYO, ULAS
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ADEL, INGRM, KENT, EGEPO, PAMEL, EDIP, KLSER