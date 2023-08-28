KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
28.08.2023 07:03
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189821
BIST
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18:057.717
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 7.545
|
|Önceki Kapanış
|: 7.717
|
7.408
En Yüksek
7.748
18:0526,5522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0187
|Açılış
|: 26,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7700
|
26,5579
En Düşük
26,2691
18:0528,7311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1185
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9500
|
28,9892
En Düşük
28,2950
18:051.628,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -5,47
|Açılış
|: 1.628,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.633,82
|
1.635,90
En Düşük
1.618,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASTOR
|125,40
|6.381.893.435
|% 10,00
|
|BURVA
|73,70
|176.255.117
|% 10,00
|
|BRSAN
|588,50
|1.771.236.160
|% 10,00
|
|USAK
|7,48
|144.543.711
|% 10,00
|
|TMSN
|88,00
|450.858.063
|% 10,00
|
|PAMEL
|157,70
|330.919.532
|% -9,99
|
|EGEPO
|23,24
|14.480.472
|% -9,99
|
|ADEL
|610,20
|28.925.311
|% -9,99
|
|INGRM
|627,80
|284.431.154
|% -9,99
|
|KENT
|527,20
|5.148.108
|% -9,99
|
|THYAO
|238,00
|8.305.739.163
|% 3,25
|
|DOAS
|279,70
|7.581.746.431
|% -1,86
|
|TTKOM
|27,04
|7.190.127.003
|% 5,79
|
|ISCTR
|18,68
|7.087.006.809
|% 3,78
|
|EREGL
|43,82
|7.002.873.806
|% 2,82
|
|YKBNK
|16,62
|6.818.504.666
|% -1,36
|
|ISCTR
|18,68
|7.087.006.809
|% 3,78
|
|EKGYO
|8,64
|2.457.036.129
|% 2,73
|
|TTKOM
|27,04
|7.190.127.003
|% 5,79
|
|SKBNK
|4,02
|900.547.143
|% -1,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,4104
|26,5522
|% 0,07
|
|Euro
|28,4847
|28,7311
|% 0,41
|
|Sterlin
|33,2093
|33,3758
|% -0,18
|
|Frank
|29,8154
|29,9950
|% -0,27
|
|Riyal
|7,0248
|7,0600
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|1,69
|
|Altın Gr.
|1.629
|1.630
|-4,08
|
|Cumhuriyet
|11.298
|11.469
|36,00
|
|Tam
|10.983
|11.155
|54,00
|
|Yarım
|5.508
|5.599
|27,00
|
|Çeyrek
|2.746
|2.799
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,20
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,55
|20,58
|-0,09
|
|B. Petrol
|83,89
|83,89
|-0,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59FONET
Yüzde 9.98 oranında artışla 18.29 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 102, 783 adet işlem
-
17:58VAKKO
Yüzde 8.29 oranında artışla 86.90 lira fiyatla işlem gören hissede 958, 156 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 162, 45 artarak (% 2.46 ) 6, 774
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FONET, ALFAS, KONTR, GOZDE, EUPWR, ASTOR, NETAS, USAK, KGYO, ULAS
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ADEL, INGRM, KENT, EGEPO, PAMEL, EDIP, KLSER