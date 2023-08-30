KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
30.08.2023 18:36
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190374
BIST
'
17:597.907
En Düşük
|Değişim
|: -0,44%
|| -34,60
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.942
|
7.866
En Yüksek
8.014
17:5926,7104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1551
|Açılış
|: 26,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6100
|
26,7629
En Düşük
26,4345
17:5929,2108
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,3742
|Açılış
|: 29,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,2623
En Düşük
28,7198
17:591.670,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 18,19
|Açılış
|: 1.670,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,14
|
1.674,32
En Düşük
1.645,83
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRMEN
|4,64
|1.942.955
|% 0,00
|
|DIRIT
|7,70
|2.272.054
|% 0,00
|
|CASA
|100,00
|8.196.569
|% 0,00
|
|AVTUR
|7,38
|7.468.660
|% 0,00
|
|BALAT
|15,65
|1.583.172
|% 0,00
|
|BRMEN
|4,64
|1.942.955
|% 0,00
|
|DIRIT
|7,70
|2.272.054
|% 0,00
|
|CASA
|100,00
|8.196.569
|% 0,00
|
|AVTUR
|7,38
|7.468.660
|% 0,00
|
|BALAT
|15,65
|1.583.172
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,16
|14.947.309.288
|% 0,00
|
|TUPRS
|142,20
|7.905.154.461
|% 0,00
|
|KCHOL
|145,00
|6.719.904.141
|% 0,00
|
|ASTOR
|136,20
|6.660.933.802
|% 0,00
|
|YKBNK
|16,34
|4.815.771.173
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,16
|14.947.309.288
|% 0,00
|
|SKBNK
|4,28
|1.417.725.206
|% 0,00
|
|YKBNK
|16,34
|4.815.771.173
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,69
|1.047.116.806
|% 0,00
|
|TTKOM
|26,30
|4.450.713.077
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7033
|26,7091
|% 0,58
|
|Euro
|29,1828
|29,2112
|% 1,30
|
|Sterlin
|33,8608
|34,0306
|% 1,28
|
|Frank
|30,2798
|30,4622
|% 0,69
|
|Riyal
|7,0985
|7,1341
|% 0,70
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|7,25
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.670
|17,49
|
|Cumhuriyet
|11.307
|11.478
|122,00
|
|Tam
|11.034
|11.159
|-14,00
|
|Yarım
|5.530
|5.601
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.758
|2.802
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,70
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|21,17
|21,19
|0,10
|
|B. Petrol
|84,96
|84,96
|0,05
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:45
PARSN, ISFIN, ISBTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:45
BURVA, BRKSN, SODSN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:30
KRONT, INVEO, ISBTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:30
EUKYO, EGEPO, MNDRS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:15
COSMO, KAREL, SEKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında