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KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi

30.08.2023 18:36
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi


KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )

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Türkçe
Test Bildirimi

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Test amacı ile gönderilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190374


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:597.907
Değişim :  -0,44% |  -34,60
Açılış :  7.963  
Önceki Kapanış :  7.942  
En Düşük
7.866 En Yüksek
8.014
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRMEN 4,64 1.942.955 % 0,00  
DIRIT 7,70 2.272.054 % 0,00  
CASA 100,00 8.196.569 % 0,00  
AVTUR 7,38 7.468.660 % 0,00  
BALAT 15,65 1.583.172 % 0,00  
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17:59 Alış Satış %  
Dolar 26,7033 26,7091 % 0,58  
Euro 29,1828 29,2112 % 1,30  
Sterlin 33,8608 34,0306 % 1,28  
Frank 30,2798 30,4622 % 0,69  
Riyal 7,0985 7,1341 % 0,70  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.945 1.945 7,25  
Altın Gr. 1.669 1.670 17,49  
Cumhuriyet 11.307 11.478 122,00  
Tam 11.034 11.159 -14,00  
Yarım 5.530 5.601 -7,00  
Çeyrek 2.758 2.802 -4,00  
Gümüş.Ons 24,68 24,70 -0,02  
Gümüş Gr. 21,17 21,19 0,10  
B. Petrol 84,96 84,96 0,05  
Seans Raporu 17:59
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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