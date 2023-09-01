KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
01.09.2023 00:01
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190652
BIST
'
18:057.918
En Düşük
|Değişim
|: 0,14%
|| 10,80
|Açılış
|: 7.964
|
|Önceki Kapanış
|: 7.907
|
7.881
En Yüksek
8.006
18:0526,7201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0302
|Açılış
|: 26,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7000
|
26,7248
En Düşük
26,6340
18:0528,9872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0204
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,0173
En Düşük
28,6292
18:051.664,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,63
|Açılış
|: 1.664,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.667,08
En Düşük
1.661,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZGYO
|6,38
|31.203.601
|% 10,00
|
|ZEDUR
|79,20
|59.597.633
|% 10,00
|
|KRTEK
|29,04
|58.812.897
|% 10,00
|
|DIRIT
|8,47
|2.842.168
|% 10,00
|
|QNBFB
|113,30
|4.544.968
|% 10,00
|
|YONGA
|37,50
|4.192.076
|% -9,99
|
|KTLEV
|50,25
|448.640.107
|% -9,95
|
|UZERB
|173,70
|2.619.560
|% -9,95
|
|ISBIR
|96,00
|4.795.035
|% -8,05
|
|BRMEN
|4,28
|1.168.024
|% -7,76
|
|ASTOR
|144,00
|11.776.351.593
|% 5,73
|
|KOZAL
|28,46
|8.486.226.984
|% 6,67
|
|ISCTR
|21,06
|8.012.459.979
|% -4,96
|
|TUPRS
|141,10
|6.897.501.962
|% -0,77
|
|THYAO
|245,00
|6.120.742.001
|% -1,17
|
|ISCTR
|21,06
|8.012.459.979
|% -4,96
|
|EKGYO
|8,59
|3.008.882.183
|% 0,47
|
|KOZAL
|28,46
|8.486.226.984
|% 6,67
|
|YKBNK
|15,90
|3.941.684.602
|% -2,69
|
|PETKM
|20,44
|4.991.473.156
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6608
|26,6809
|% -0,03
|
|Euro
|28,8653
|28,9247
|% -0,15
|
|Sterlin
|33,7162
|33,8853
|% 0,06
|
|Frank
|30,0808
|30,2621
|% 0,01
|
|Riyal
|7,0924
|7,1280
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|-0,03
|
|Altın Gr.
|1.664
|1.664
|0,50
|
|Cumhuriyet
|11.205
|11.374
|-104,00
|
|Tam
|10.935
|11.092
|-2,00
|
|Yarım
|5.484
|5.567
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.734
|2.784
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,44
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,93
|20,96
|-0,01
|
|B. Petrol
|86,83
|86,83
|1,59
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ICUGS
Yüzde 4.88 oranında artışla 9.45 lira fiyatla işlem gören hissede 454, 816 adet işlem
-
17:58OSTIM
Yüzde 9.99 oranında artışla 11.56 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 704, 228 adet işlem
-
17:57IPEKE
Yüzde 9.96 oranında artışla 48.78 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 410, 106 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 04 kaybederek (% -0.27 ) 8, 462
-
17:56XU100
Endeks 7, 926 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 133, 280.00 milyon TL de