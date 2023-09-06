KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
06.09.2023 00:04
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191908
BIST
'
18:058.236
En Düşük
|Değişim
|: 1,16%
|| 94,81
|Açılış
|: 8.161
|
|Önceki Kapanış
|: 8.141
|
8.090
En Yüksek
8.236
18:0526,8011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0313
|Açılış
|: 26,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7550
|
26,8011
En Düşük
26,7070
18:0528,7931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0719
|Açılış
|: 28,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
28,7931
En Düşük
28,6644
18:051.657,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,73
|Açılış
|: 1.657,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,18
|
1.659,77
En Düşük
1.655,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MNDRS
|11,22
|292.645.466
|% 10,00
|
|OYLUM
|8,80
|67.881.289
|% 10,00
|
|CELHA
|52,60
|51.885.692
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.658,00
|48.481.920
|% 10,00
|
|BRKSN
|26,18
|62.248.514
|% 10,00
|
|BRSAN
|807,90
|1.438.381.978
|% -9,99
|
|KTLEV
|36,68
|1.988.803.194
|% -9,97
|
|TDGYO
|9,41
|101.673.635
|% -9,95
|
|DOBUR
|75,10
|27.230.136
|% -8,53
|
|EUKYO
|11,48
|13.328.867
|% -8,16
|
|ISCTR
|23,58
|8.863.054.251
|% 5,46
|
|EREGL
|46,00
|8.290.657.537
|% 4,31
|
|YKBNK
|17,14
|7.707.882.565
|% 2,57
|
|EKGYO
|9,44
|7.513.837.381
|% 7,27
|
|KOZAL
|30,60
|6.988.566.116
|% -0,39
|
|EKGYO
|9,44
|7.513.837.381
|% 7,27
|
|YKBNK
|17,14
|7.707.882.565
|% 2,57
|
|ISCTR
|23,58
|8.863.054.251
|% 5,46
|
|ZOREN
|4,91
|1.417.511.548
|% 1,24
|
|KOZAL
|30,60
|6.988.566.116
|% -0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7795
|26,8096
|% 0,15
|
|Euro
|28,6995
|28,7959
|% 0,26
|
|Sterlin
|33,5175
|33,6856
|% -0,02
|
|Frank
|29,9576
|30,1381
|% -0,03
|
|Riyal
|7,1103
|7,1459
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.927
|0,03
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.656
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|11.275
|11.445
|11,00
|
|Tam
|10.982
|11.158
|14,00
|
|Yarım
|5.508
|5.609
|7,00
|
|Çeyrek
|2.746
|2.796
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,56
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|20,21
|20,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|89,97
|89,97
|-0,15
|