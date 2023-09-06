KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
06.09.2023 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191910
BIST
'
18:058.236
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 8.161
|
|Önceki Kapanış
|: 8.236
|
8.090
En Yüksek
8.236
18:0526,7480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0218
|Açılış
|: 26,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7550
|
26,8406
En Düşük
26,6949
18:0528,7917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0705
|Açılış
|: 28,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
28,9526
En Düşük
28,6551
18:051.656,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,05
|Açılış
|: 1.656,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,18
|
1.662,44
En Düşük
1.653,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MNDRS
|11,22
|292.645.466
|% 10,00
|
|OYLUM
|8,80
|67.881.289
|% 10,00
|
|CELHA
|52,60
|51.885.692
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.658,00
|48.481.920
|% 10,00
|
|BRKSN
|26,18
|62.248.514
|% 10,00
|
|BRSAN
|807,90
|1.438.381.978
|% -9,99
|
|KTLEV
|36,68
|1.988.803.194
|% -9,97
|
|TDGYO
|9,41
|101.673.635
|% -9,95
|
|DOBUR
|75,10
|27.230.136
|% -8,53
|
|EUKYO
|11,48
|13.328.867
|% -8,16
|
|ISCTR
|23,58
|8.863.054.251
|% 5,46
|
|EREGL
|46,00
|8.290.657.537
|% 4,31
|
|YKBNK
|17,14
|7.707.882.565
|% 2,57
|
|EKGYO
|9,44
|7.513.837.381
|% 7,27
|
|KOZAL
|30,60
|6.988.566.116
|% -0,39
|
|EKGYO
|9,44
|7.513.837.381
|% 7,27
|
|YKBNK
|17,14
|7.707.882.565
|% 2,57
|
|ISCTR
|23,58
|8.863.054.251
|% 5,46
|
|ZOREN
|4,91
|1.417.511.548
|% 1,24
|
|KOZAL
|30,60
|6.988.566.116
|% -0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7450
|26,7601
|% -0,04
|
|Euro
|28,7183
|28,7912
|% 0,24
|
|Sterlin
|33,5198
|33,6879
|% -0,01
|
|Frank
|29,9718
|30,1524
|% 0,02
|
|Riyal
|7,1079
|7,1435
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|0,87
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.656
|-0,68
|
|Cumhuriyet
|11.275
|11.445
|11,00
|
|Tam
|11.010
|11.161
|17,00
|
|Yarım
|5.522
|5.610
|8,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.797
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|20,24
|20,26
|-0,00
|
|B. Petrol
|90,08
|90,08
|0,04
|