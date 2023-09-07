KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
07.09.2023 00:07
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192419
BIST
'
18:058.182
En Düşük
|Değişim
|: -0,66%
|| -54,47
|Açılış
|: 8.292
|
|Önceki Kapanış
|: 8.236
|
8.128
En Yüksek
8.299
18:0526,8201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0041
|Açılış
|: 26,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7950
|
27,0576
En Düşük
26,7477
18:0528,8160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0475
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
29,0029
En Düşük
28,7262
18:051.653,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,76
|Açılış
|: 1.653,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,16
|
1.668,49
En Düşük
1.649,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARZUM
|56,10
|44.895.842
|% 10,00
|
|EGEEN
|7.909,00
|740.292.989
|% 10,00
|
|MIATK
|426,90
|545.283.458
|% 10,00
|
|ONCSM
|247,60
|203.570.501
|% 10,00
|
|GRNYO
|11,00
|82.183.608
|% 10,00
|
|ISKPL
|12,24
|42.624.752
|% -10,00
|
|KENT
|387,00
|4.723.006
|% -10,00
|
|BRSAN
|727,20
|411.352.238
|% -9,99
|
|CMENT
|181,50
|3.470.713
|% -9,97
|
|BALAT
|20,52
|4.010.194
|% -9,92
|
|ASELS
|41,18
|10.583.338.712
|% 6,96
|
|IZENR
|65,55
|9.407.877.120
|% -8,70
|
|EREGL
|46,46
|8.797.847.830
|% 1,00
|
|ISCTR
|24,56
|8.058.224.355
|% 4,16
|
|EKGYO
|9,24
|7.330.830.255
|% -2,12
|
|EKGYO
|9,24
|7.330.830.255
|% -2,12
|
|YKBNK
|16,89
|6.302.423.864
|% -1,46
|
|ISCTR
|24,56
|8.058.224.355
|% 4,16
|
|ZOREN
|4,83
|1.400.487.575
|% -1,63
|
|HALKB
|15,80
|4.192.057.658
|% 7,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8089
|26,8201
|% 0,02
|
|Euro
|28,7679
|28,8160
|% 0,17
|
|Sterlin
|33,4338
|33,6015
|% 0,01
|
|Frank
|29,9723
|30,1528
|% 0,01
|
|Riyal
|7,1301
|7,1658
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|1,28
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|2,16
|
|Cumhuriyet
|11.253
|11.423
|-22,00
|
|Tam
|10.986
|11.124
|13,00
|
|Yarım
|5.510
|5.583
|6,00
|
|Çeyrek
|2.746
|2.792
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,19
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|19,97
|20,00
|0,01
|
|B. Petrol
|90,62
|90,62
|-0,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59IMASM
Yüzde -3.54 oranında düşüşle 18.52 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 743, 180 adet işlem
-
17:58SAYAS
Yüzde -3.08 oranında düşüşle 77.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 178, 937 adet işlem
-
17:56ISMEN
Yüzde -3.10 oranında düşüşle 40.00 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 266, 972 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 8, 241 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 155, 808.00 milyon TL de
-
17:55DGNMO
Yüzde 9.54 oranında artışla 12.75 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 959, 255 adet işlem