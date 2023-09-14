KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
14.09.2023 00:13
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194708
BIST
'
18:058.014
En Düşük
|Değişim
|: -1,79%
|| -146,01
|Açılış
|: 8.184
|
|Önceki Kapanış
|: 8.160
|
7.978
En Yüksek
8.236
18:0526,9278
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0079
|Açılış
|: 26,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9450
|
26,9812
En Düşük
26,8785
18:0528,9875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0681
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
29,2156
En Düşük
28,8793
18:051.652,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,12
|Açılış
|: 1.652,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,93
|
1.655,92
En Düşük
1.650,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EBEBK
|74,80
|51.046.662
|% 10,00
|
|BRKVY
|50,05
|81.954.385
|% 10,00
|
|AYCES
|481,80
|255.179.943
|% 10,00
|
|BURCE
|122,10
|136.162.778
|% 10,00
|
|QNBFB
|183,70
|11.478.495
|% 10,00
|
|LINK
|86,85
|188.198.148
|% -10,00
|
|OFSYM
|77,95
|203.425.417
|% -9,99
|
|SNPAM
|37,14
|6.226.558
|% -9,99
|
|KZGYO
|39,54
|1.950.128.344
|% -9,97
|
|TATEN
|58,85
|635.235.693
|% -9,95
|
|SISE
|55,25
|10.356.151.419
|% 1,84
|
|ENKAI
|36,94
|7.958.412.477
|% -3,25
|
|THYAO
|231,70
|5.838.627.565
|% -1,82
|
|YKBNK
|16,34
|5.836.303.102
|% 0,93
|
|EREGL
|43,92
|4.815.453.829
|% -3,68
|
|YKBNK
|16,34
|5.836.303.102
|% 0,93
|
|EKGYO
|8,47
|2.694.813.480
|% -4,51
|
|ZOREN
|4,81
|1.421.678.643
|% -2,24
|
|SKBNK
|5,50
|1.344.073.669
|% 5,16
|
|AKGRT
|6,06
|1.458.257.773
|% 7,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9190
|26,9488
|% 0,05
|
|Euro
|28,9412
|28,9830
|% 0,22
|
|Sterlin
|33,5445
|33,7128
|% -0,01
|
|Frank
|30,0311
|30,2120
|% 0,03
|
|Riyal
|7,1603
|7,1962
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|0,49
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.653
|0,56
|
|Cumhuriyet
|11.281
|11.452
|19,00
|
|Tam
|10.999
|11.108
|3,00
|
|Yarım
|5.516
|5.577
|1,00
|
|Çeyrek
|2.750
|2.789
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,84
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,79
|-0,01
|
|B. Petrol
|92,20
|92,20
|-0,05
|