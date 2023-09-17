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KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi

17.09.2023 19:03
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi


KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )

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Türkçe
Test Bildirimi

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Test amacı ile gönderilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195516


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.962
Değişim :  -1,93% |  -156,77
Açılış :  8.128  
Önceki Kapanış :  8.119  
En Düşük
7.962 En Yüksek
8.139
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZENR 52,80 450.440.781 % 10,00  
TATEN 58,30 503.966.478 % 10,00  
ELITE 43,56 221.890.879 % 10,00  
DIRIT 7,81 1.019.393 % 10,00  
TRILC 15,73 79.079.020 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,9695 26,9820 % 0,24  
Euro 28,7273 28,8060 % 0,31  
Sterlin 33,3096 33,4767 % -0,07  
Frank 29,9494 30,1298 % -0,04  
Riyal 7,1718 7,2077 % 0,15  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.924 1.924 13,05  
Altın Gr. 1.669 1.669 13,88  
Cumhuriyet 11.320 11.491 104,00  
Tam 11.041 11.154 21,00  
Yarım 5.538 5.600 10,00  
Çeyrek 2.760 2.800 5,00  
Gümüş.Ons 23,02 23,06 0,38  
Gümüş Gr. 19,95 19,99 0,36  
B. Petrol 94,23 94,23 0,53  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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