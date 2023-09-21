KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
21.09.2023 00:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196538
BIST
'
18:057.720
En Düşük
|Değişim
|: -0,82%
|| -64,19
|Açılış
|: 7.835
|
|Önceki Kapanış
|: 7.784
|
7.706
En Yüksek
7.898
18:0527,0478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0530
|Açılış
|: 26,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1140
En Düşük
26,5783
18:0528,9284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1630
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,0925
En Düşük
28,3298
18:051.675,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,09
|Açılış
|: 1.675,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.673,86
|
1.682,91
En Düşük
1.649,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QNBFL
|435,60
|7.733.070
|% 10,00
|
|GARFA
|83,60
|47.875.912
|% 10,00
|
|YONGA
|44,66
|1.932.478
|% 10,00
|
|MIATK
|605,20
|520.426.707
|% 10,00
|
|SANFM
|25,74
|30.994.365
|% 10,00
|
|PEGYO
|8,37
|88.968.732
|% -10,00
|
|INGRM
|437,90
|738.350.007
|% -9,99
|
|SRVGY
|270,50
|23.126.398
|% -9,98
|
|CMENT
|194,40
|4.091.245
|% -9,96
|
|RTALB
|16,55
|349.473.988
|% -9,07
|
|THYAO
|223,30
|11.025.147.436
|% 2,15
|
|YKBNK
|16,51
|6.202.674.214
|% 2,48
|
|ISCTR
|22,50
|5.548.555.698
|% 2,18
|
|TUPRS
|141,30
|3.939.158.919
|% -2,48
|
|AKBNK
|29,60
|3.920.695.219
|% 2,14
|
|YKBNK
|16,51
|6.202.674.214
|% 2,48
|
|ISCTR
|22,50
|5.548.555.698
|% 2,18
|
|ZOREN
|4,54
|1.060.530.691
|% -2,78
|
|EKGYO
|7,80
|1.671.020.507
|% -1,14
|
|ADESE
|2,13
|410.708.428
|% 9,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9873
|27,0791
|% 0,31
|
|Euro
|28,7705
|28,8791
|% 0,40
|
|Sterlin
|33,2225
|33,3891
|% 0,07
|
|Frank
|29,9174
|30,0977
|% 0,08
|
|Riyal
|7,1791
|7,2151
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|0,47
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|-5,59
|
|Cumhuriyet
|11.322
|11.493
|-8,00
|
|Tam
|10.897
|11.134
|-16,00
|
|Yarım
|5.465
|5.590
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.724
|2.795
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,19
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|20,03
|20,06
|-0,11
|
|B. Petrol
|93,19
|93,19
|0,02
|