KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
22.09.2023 07:03
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196753
BIST
'
18:058.000
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 7.715
|
|Önceki Kapanış
|: 8.000
|
7.664
En Yüksek
8.000
18:0527,1544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0338
|Açılış
|: 27,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9500
|
27,1652
En Düşük
27,0615
18:0528,9220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0210
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3825
En Düşük
28,8416
18:051.679,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,46
|Açılış
|: 1.679,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,55
|
1.679,51
En Düşük
1.670,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|211,20
|2.566.345.226
|% 10,00
|
|BERA
|16,06
|764.180.883
|% 10,00
|
|GLBMD
|37,40
|60.986.873
|% 10,00
|
|ATATP
|45,12
|249.105.883
|% 10,00
|
|ISKUR
|2.357.947,60
|2.357.948
|% 10,00
|
|SRVGY
|243,50
|139.013.504
|% -9,98
|
|ELITE
|52,50
|1.258.083.761
|% -9,33
|
|ULAS
|17,00
|5.579.789
|% -4,49
|
|KNFRT
|22,50
|200.532.320
|% -4,09
|
|PEGYO
|8,04
|58.956.247
|% -3,94
|
|THYAO
|232,60
|10.192.501.630
|% 4,16
|
|TUPRS
|147,80
|7.506.331.665
|% 4,60
|
|YKBNK
|17,00
|7.266.308.307
|% 2,97
|
|AKBNK
|31,20
|7.231.579.662
|% 5,41
|
|ISCTR
|23,14
|6.898.469.580
|% 2,84
|
|YKBNK
|17,00
|7.266.308.307
|% 2,97
|
|ISCTR
|23,14
|6.898.469.580
|% 2,84
|
|EKGYO
|8,03
|2.213.007.920
|% 2,95
|
|ADESE
|2,27
|581.380.670
|% 6,57
|
|AKBNK
|31,20
|7.231.579.662
|% 5,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1259
|27,1544
|% 0,12
|
|Euro
|28,9126
|28,9220
|% 0,07
|
|Sterlin
|33,2220
|33,3886
|% -0,07
|
|Frank
|29,8667
|30,0466
|% 0,02
|
|Riyal
|7,2143
|7,2505
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|4,80
|
|Altın Gr.
|1.679
|1.679
|4,46
|
|Cumhuriyet
|11.299
|11.469
|-24,00
|
|Tam
|11.078
|11.208
|18,00
|
|Yarım
|5.556
|5.627
|9,00
|
|Çeyrek
|2.770
|2.813
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,62
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|20,56
|20,58
|0,16
|
|B. Petrol
|93,80
|93,80
|0,50
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DZGYO
Yüzde 9.85 oranında artışla 5.02 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 318, 362 adet işlem
-
17:58KZGYO
Yüzde 9.21 oranında artışla 33.44 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 616, 182 adet işlem
-
17:57PRDGS
Yüzde 6.48 oranında artışla 9.20 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 272, 537 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 218, 02 artarak (% 2.67 ) 8, 371
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, ISCTR, EKGYO