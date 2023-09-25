KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
25.09.2023 00:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196981
BIST
'
18:058.039
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 8.035
|
|Önceki Kapanış
|: 8.039
|
7.981
En Yüksek
8.094
18:0527,1946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0528
|Açılış
|: 27,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1950
|
27,2009
En Düşük
27,1205
18:0529,0119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0796
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3484
En Düşük
28,8910
18:051.681,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,35
|Açılış
|: 1.681,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,29
|
1.684,03
En Düşük
1.678,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GOKNR
|30,80
|702.160.731
|% 10,00
|
|FONET
|20,68
|68.999.151
|% 10,00
|
|RAYSG
|56,10
|95.922.776
|% 10,00
|
|ISBTR
|321.084,00
|4.816.260
|% 10,00
|
|TETMT
|2.145,00
|58.305.037
|% 10,00
|
|SUMAS
|234,00
|1.061.190
|% -10,00
|
|GIPTA
|33,24
|1.718.231.804
|% -9,97
|
|ATAGY
|10,00
|90.519.820
|% -9,75
|
|AYCES
|408,00
|53.564.107
|% -9,11
|
|MTRYO
|7,51
|5.862.331
|% -8,41
|
|TUPRS
|154,10
|9.959.440.426
|% 4,26
|
|ISCTR
|24,90
|8.910.355.275
|% 7,61
|
|ASTOR
|139,40
|7.772.116.306
|% -0,78
|
|THYAO
|226,10
|6.577.945.587
|% -2,79
|
|EREGL
|43,28
|6.454.630.569
|% 3,69
|
|ISCTR
|24,90
|8.910.355.275
|% 7,61
|
|ZOREN
|4,87
|1.783.860.436
|% 2,96
|
|YKBNK
|16,80
|4.246.395.316
|% -1,18
|
|KATMR
|2,26
|467.759.704
|% 9,71
|
|SKBNK
|5,58
|1.065.656.245
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1869
|27,1946
|% 0,19
|
|Euro
|28,9343
|29,0119
|% 0,28
|
|Sterlin
|33,1812
|33,3476
|% 0,18
|
|Frank
|29,8458
|30,0255
|% 0,11
|
|Riyal
|7,2264
|7,2627
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|-1,73
|
|Altın Gr.
|1.682
|1.682
|1,90
|
|Cumhuriyet
|11.371
|11.543
|4,00
|
|Tam
|11.128
|11.201
|11,00
|
|Yarım
|5.581
|5.624
|6,00
|
|Çeyrek
|2.782
|2.812
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,51
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,52
|20,54
|-0,04
|
|B. Petrol
|92,11
|92,11
|0,15
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59METRO
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.48 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 633, 467 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 68 kaybederek (% -0.06 ) 8, 425
-
17:57XU100
Endeks 8, 016 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 122, 301.00 milyon TL de
-
17:57TGSAS
Yüzde 4.05 oranında artışla 27.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 761, 122 adet işlem
-
17:56AZTEK
Yüzde 7.28 oranında artışla 78.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 832, 152 adet işlem