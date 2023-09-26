KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
26.09.2023 00:01
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197201
BIST
'
18:058.305
En Düşük
|Değişim
|: 3,30%
|| 265,65
|Açılış
|: 8.105
|
|Önceki Kapanış
|: 8.039
|
8.097
En Yüksek
8.311
18:0527,2212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0154
|Açılış
|: 27,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2100
|
27,2365
En Düşük
27,1436
18:0528,8568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0141
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,0657
En Düşük
28,7855
18:051.675,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,82
|Açılış
|: 1.675,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,31
|
1.677,81
En Düşük
1.672,55
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CIMSA
|325,70
|868.727.286
|% 10,00
|
|IZENR
|53,90
|437.621.127
|% 10,00
|
|DYOBY
|35,64
|141.661.917
|% 10,00
|
|EMNIS
|77,00
|3.427.337
|% 10,00
|
|QNBFB
|276,10
|34.054.022
|% 10,00
|
|KENT
|485,20
|10.214.226
|% -9,98
|
|SUMAS
|221,50
|4.049.443
|% -5,34
|
|YBTAS
|85.086,50
|3.621.415
|% -4,67
|
|EUKYO
|10,35
|10.986.185
|% -4,61
|
|ELITE
|53,00
|130.320.686
|% -4,50
|
|THYAO
|232,50
|10.738.526.394
|% 2,83
|
|EREGL
|46,32
|10.197.271.450
|% 7,02
|
|TUPRS
|166,00
|9.789.735.834
|% 7,72
|
|KONTR
|336,60
|6.061.092.521
|% 5,32
|
|ISCTR
|25,16
|5.848.152.539
|% 1,04
|
|ZOREN
|5,07
|1.899.708.906
|% 4,11
|
|EKGYO
|8,18
|2.936.364.869
|% 3,41
|
|SKBNK
|5,91
|1.423.915.911
|% 5,91
|
|ISCTR
|25,16
|5.848.152.539
|% 1,04
|
|EREGL
|46,32
|10.197.271.450
|% 7,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2102
|27,2212
|% 0,06
|
|Euro
|28,8276
|28,8568
|% 0,05
|
|Sterlin
|33,1057
|33,2717
|% -0,06
|
|Frank
|29,6902
|29,8691
|% -0,08
|
|Riyal
|7,2273
|7,2635
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|0,16
|
|Altın Gr.
|1.674
|1.675
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|11.375
|11.547
|4,00
|
|Tam
|11.057
|11.203
|5,00
|
|Yarım
|5.546
|5.625
|3,00
|
|Çeyrek
|2.764
|2.812
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,15
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|20,19
|20,24
|-0,01
|
|B. Petrol
|91,97
|91,97
|0,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 280, 65 artarak (% 3.32 ) 8, 725
-
17:58XU100
Endeks 8, 305 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 31 üstünde . İşlem hacmi 146, 728.00 milyon TL de
-
17:58TLMAN
Yüzde 7.22 oranında artışla 93.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 155, 098 adet işlem
-
17:56HATSN
Yüzde 9.98 oranında artışla 27.34 lira fiyatla işlem gören hissede 153, 959 adet işlem
-
17:54GWIND
Yüzde 7.78 oranında artışla 37.94 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 112, 613 adet işlem