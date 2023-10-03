KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
03.10.2023 00:15
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198826
BIST
'
18:058.487
En Düşük
|Değişim
|: 1,82%
|| 152,02
|Açılış
|: 8.375
|
|Önceki Kapanış
|: 8.335
|
8.367
En Yüksek
8.512
18:0527,5290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0798
|Açılış
|: 27,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3450
|
27,5843
En Düşük
27,3884
18:0528,9073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1171
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
28,9160
En Düşük
28,7254
18:051.612,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,30
|Açılış
|: 1.609,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,17
|
1.617,80
En Düşük
1.605,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKFYE
|19,91
|1.733.915.543
|% 10,00
|
|BFREN
|6.739,90
|22.457.347
|% 10,00
|
|FENER
|112,20
|782.915.662
|% 10,00
|
|KONYA
|5.826,70
|59.106.045
|% 10,00
|
|FMIZP
|207,90
|40.146.974
|% 10,00
|
|ISBTR
|311.547,60
|1.557.738
|% -10,00
|
|EUYO
|14,42
|8.463.949
|% -9,99
|
|QNBFL
|658,70
|16.662.855
|% -9,99
|
|QNBFB
|363,60
|9.386.698
|% -9,98
|
|USAK
|12,77
|148.040.058
|% -9,56
|
|THYAO
|253,40
|15.553.874.739
|% 4,49
|
|SISE
|55,75
|6.939.687.631
|% 2,01
|
|YKBNK
|18,73
|5.513.708.722
|% 1,46
|
|TUPRS
|157,30
|5.034.227.428
|% -1,07
|
|EREGL
|44,78
|4.859.207.071
|% 0,58
|
|EKGYO
|8,40
|4.234.348.740
|% 3,96
|
|ZOREN
|6,27
|2.957.019.247
|% 10,00
|
|YKBNK
|18,73
|5.513.708.722
|% 1,46
|
|ALBRK
|4,33
|862.747.676
|% 3,59
|
|SKBNK
|6,59
|1.277.784.845
|% 4,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5075
|27,5262
|% 0,28
|
|Euro
|28,7422
|28,8924
|% 0,35
|
|Sterlin
|33,0966
|33,2626
|% 0,07
|
|Frank
|29,7858
|29,9652
|% 0,07
|
|Riyal
|7,3009
|7,3375
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|-4,43
|
|Altın Gr.
|1.609
|1.609
|-3,75
|
|Cumhuriyet
|11.049
|11.216
|-74,00
|
|Tam
|10.734
|10.913
|-27,00
|
|Yarım
|5.383
|5.479
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.683
|2.740
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,84
|20,87
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|18,37
|18,40
|-0,18
|
|B. Petrol
|90,21
|90,21
|-0,21
|