KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
10.10.2023 01:25
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203522
BIST
'
18:058.193
En Düşük
|Değişim
|: -3,21%
|| -271,49
|Açılış
|: 8.301
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
8.193
En Yüksek
8.384
18:0527,7279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0591
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
27,7290
En Düşük
27,6377
18:0529,3424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0581
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,3436
En Düşük
29,2127
18:051.659,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,11
|Açılış
|: 1.659,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,19
|
1.659,70
En Düşük
1.654,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CASA
|155,10
|46.017.766
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|426.553.391
|% 10,00
|
|MRSHL
|926,20
|186.447.606
|% 10,00
|
|DMRGD
|19,91
|29.453.102
|% 10,00
|
|TETMT
|2.696,80
|41.039.604
|% 10,00
|
|AKGRT
|7,65
|388.295.803
|% -10,00
|
|FENER
|111,60
|740.157.283
|% -10,00
|
|QNBFB
|303,30
|8.965.245
|% -10,00
|
|ISBTR
|287.550,00
|1.214.100
|% -10,00
|
|NATEN
|378,50
|173.689.283
|% -9,99
|
|ASELS
|43,88
|10.210.646.592
|% 7,23
|
|TUPRS
|147,90
|7.174.833.465
|% 0,14
|
|THYAO
|227,20
|7.025.716.883
|% -4,70
|
|PETKM
|23,18
|5.259.815.624
|% 0,35
|
|EREGL
|43,28
|4.182.192.397
|% -3,69
|
|ZOREN
|6,15
|3.553.457.976
|% -9,96
|
|EKGYO
|8,19
|2.962.258.731
|% -5,21
|
|IHLAS
|1,25
|397.641.118
|% -9,42
|
|ASELS
|43,88
|10.210.646.592
|% 7,23
|
|PETKM
|23,18
|5.259.815.624
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7125
|27,7203
|% 0,19
|
|Euro
|29,3188
|29,3413
|% 0,19
|
|Sterlin
|33,8371
|34,0068
|% 0,16
|
|Frank
|30,4853
|30,6689
|% 0,23
|
|Riyal
|7,3694
|7,4064
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|0,34
|
|Altın Gr.
|1.659
|1.659
|1,97
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|112,00
|
|Tam
|11.220
|11.339
|7,00
|
|Yarım
|5.627
|5.687
|4,00
|
|Çeyrek
|2.805
|2.843
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,91
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|19,49
|19,52
|0,02
|
|B. Petrol
|88,26
|88,26
|0,08
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GESAN
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -209, 66 kaybederek (% -2.85 ) 7, 156
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17:58
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFB, FENER, OBASE, ARZUM, ATATP, COSMO
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17:58
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