KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
11.10.2023 07:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204004
BIST
'
18:058.443
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 8.305
|
|Önceki Kapanış
|: 8.443
|
8.305
En Yüksek
8.451
18:0527,7353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0185
|Açılış
|: 27,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,8717
En Düşük
27,6644
18:0529,4444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0135
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,5803
En Düşük
29,3791
18:051.658,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,17
|Açılış
|: 1.658,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,77
|
1.667,44
En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASGZ
|24,02
|61.594.370
|% 1,91
|
|BASCM
|10,25
|2.864.516
|% 0,00
|
|AYES
|34,10
|2.141.868
|% 0,00
|
|BALAT
|29,54
|3.976.162
|% 0,00
|
|ATSYH
|83,00
|1.625.286
|% 0,00
|
|BRKO
|4,20
|3.814.206
|% 0,00
|
|AYES
|34,10
|2.141.868
|% 0,00
|
|BASCM
|10,25
|2.864.516
|% 0,00
|
|BALAT
|29,54
|3.976.162
|% 0,00
|
|CASA
|170,60
|24.633.616
|% 0,00
|
|THYAO
|238,10
|7.710.322.661
|% 0,00
|
|PETKM
|24,64
|5.661.809.736
|% 0,00
|
|TUPRS
|147,60
|4.726.070.516
|% 0,00
|
|YKBNK
|19,22
|4.535.200.009
|% 0,00
|
|ODAS
|13,65
|3.864.705.490
|% 0,00
|
|ZOREN
|6,39
|3.501.313.221
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,40
|2.994.076.366
|% 0,00
|
|KATMR
|3,20
|1.143.862.887
|% 0,00
|
|ODAS
|13,65
|3.864.705.490
|% 0,00
|
|YKBNK
|19,22
|4.535.200.009
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7311
|27,7353
|% 0,07
|
|Euro
|29,4262
|29,4444
|% 0,05
|
|Sterlin
|33,9667
|34,1371
|% 0,06
|
|Frank
|30,5203
|30,7042
|% 0,05
|
|Riyal
|7,3700
|7,4069
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|-0,94
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.657
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|11.506
|11.680
|135,00
|
|Tam
|11.260
|11.381
|-15,00
|
|Yarım
|5.647
|5.708
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.815
|2.854
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,86
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|19,45
|19,48
|0,02
|
|B. Petrol
|87,89
|87,89
|0,24
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 178, 9 artarak (% 2.50 ) 7, 321
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRSAN, YEOTK, KONTR, KONYA, TSPOR, ALMAD, BUCIM, HATSN, DOBUR, KSTUR
-
17:59
QNBFL, NUGYO, PRDGS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ZGOLD, DITAS, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 252 hisse senedinden 224 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 22 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 6 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem