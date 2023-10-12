KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
12.10.2023 00:05
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204734
BIST
'
18:058.331
En Düşük
|Değişim
|: -1,33%
|| -112,15
|Açılış
|: 8.482
|
|Önceki Kapanış
|: 8.443
|
8.316
En Yüksek
8.519
18:0527,7124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0512
|Açılış
|: 27,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,7434
En Düşük
27,6408
18:0529,5531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1330
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,5649
En Düşük
29,3245
18:051.670,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,11
|Açılış
|: 1.670,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
|
1.672,12
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|117,70
|91.762.491
|% 10,00
|
|ISBTR
|347.600,00
|4.518.800
|% 10,00
|
|BSOKE
|9,02
|236.989.156
|% 10,00
|
|TKNSA
|35,86
|688.481.530
|% 10,00
|
|ALMAD
|10,13
|320.668.664
|% 9,99
|
|IHAAS
|20,10
|687.125.104
|% -9,95
|
|OZGYO
|6,61
|152.932.575
|% -9,95
|
|PAPIL
|31,60
|192.843.256
|% -9,77
|
|ARENA
|29,40
|135.704.093
|% -9,71
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% -1,87
|
|THYAO
|230,10
|5.803.992.163
|% -3,36
|
|KOZAL
|28,06
|5.257.988.257
|% 0,79
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|ISCTR
|25,34
|4.570.844.683
|% 2,10
|
|ZOREN
|6,16
|1.805.072.746
|% -3,60
|
|EKGYO
|8,18
|2.296.113.200
|% -2,62
|
|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% -1,87
|
|ODAS
|13,50
|3.201.090.323
|% -1,10
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6858
|27,7124
|% 0,19
|
|Euro
|29,4128
|29,5531
|% 0,45
|
|Sterlin
|34,0208
|34,1914
|% 0,11
|
|Frank
|30,6118
|30,7962
|% 0,14
|
|Riyal
|7,3659
|7,4029
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|0,39
|
|Altın Gr.
|1.670
|1.671
|2,35
|
|Cumhuriyet
|11.591
|11.766
|86,00
|
|Tam
|11.344
|11.457
|6,00
|
|Yarım
|5.690
|5.751
|4,00
|
|Çeyrek
|2.836
|2.875
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,06
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|19,63
|19,65
|0,04
|
|B. Petrol
|85,54
|85,54
|-0,09
|