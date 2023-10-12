KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
12.10.2023 07:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204736
BIST
'
18:058.331
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 8.482
|
|Önceki Kapanış
|: 8.331
|
8.316
En Yüksek
8.519
18:0527,7459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0847
|Açılış
|: 27,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,7484
En Düşük
27,6408
18:0529,5891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1690
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,5891
En Düşük
29,3245
18:051.674,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,74
|Açılış
|: 1.674,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
|
1.675,46
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|117,70
|91.762.491
|% 10,00
|
|ISBTR
|347.600,00
|4.518.800
|% 10,00
|
|BSOKE
|9,02
|236.989.156
|% 10,00
|
|TKNSA
|35,86
|688.481.530
|% 10,00
|
|ALMAD
|10,13
|320.668.664
|% 9,99
|
|IHAAS
|20,10
|687.125.104
|% -9,95
|
|OZGYO
|6,61
|152.932.575
|% -9,95
|
|PAPIL
|31,60
|192.843.256
|% -9,77
|
|ARENA
|29,40
|135.704.093
|% -9,71
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% -1,87
|
|THYAO
|230,10
|5.803.992.163
|% -3,36
|
|KOZAL
|28,06
|5.257.988.257
|% 0,79
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|ISCTR
|25,34
|4.570.844.683
|% 2,10
|
|ZOREN
|6,16
|1.805.072.746
|% -3,60
|
|EKGYO
|8,18
|2.296.113.200
|% -2,62
|
|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% -1,87
|
|ODAS
|13,50
|3.201.090.323
|% -1,10
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7330
|27,7401
|% 0,29
|
|Euro
|29,5444
|29,5899
|% 0,58
|
|Sterlin
|34,0622
|34,2330
|% 0,24
|
|Frank
|30,6815
|30,8663
|% 0,37
|
|Riyal
|7,3735
|7,4105
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.878
|3,08
|
|Altın Gr.
|1.674
|1.675
|6,39
|
|Cumhuriyet
|11.591
|11.766
|86,00
|
|Tam
|11.369
|11.478
|27,00
|
|Yarım
|5.702
|5.761
|14,00
|
|Çeyrek
|2.842
|2.880
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,13
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,71
|19,73
|0,11
|
|B. Petrol
|85,53
|85,53
|-0,29
|