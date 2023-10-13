KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
13.10.2023 00:07
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205578
BIST
'
18:058.259
En Düşük
|Değişim
|: -0,86%
|| -71,37
|Açılış
|: 8.441
|
|Önceki Kapanış
|: 8.331
|
8.055
En Yüksek
8.471
18:0527,7581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0324
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8050
|
27,7672
En Düşük
27,6979
18:0529,2882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0175
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,2882
En Düşük
29,1779
18:051.666,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,36
|Açılış
|: 1.666,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.667,43
En Düşük
1.664,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|1.098,90
|222.618.115
|% 10,00
|
|POLTK
|9.997,30
|113.372.586
|% 10,00
|
|VERUS
|214,50
|16.004.445
|% 10,00
|
|ISBTR
|382.360,00
|8.411.920
|% 10,00
|
|ISKUR
|5.082.000,00
|5.082.000
|% 10,00
|
|IHAAS
|18,09
|465.092.963
|% -10,00
|
|ENSRI
|38,70
|523.645.245
|% -10,00
|
|SNKRN
|35,10
|7.123.292
|% -10,00
|
|EMNIS
|85,05
|1.308.359
|% -10,00
|
|TMPOL
|72,00
|30.035.712
|% -10,00
|
|THYAO
|225,10
|8.467.534.087
|% -2,17
|
|ASELS
|43,10
|7.553.636.080
|% 2,67
|
|TUPRS
|147,20
|6.511.655.659
|% 1,94
|
|YKBNK
|19,36
|6.007.709.367
|% 0,31
|
|GESAN
|109,80
|5.677.829.204
|% 7,65
|
|EKGYO
|7,93
|3.661.630.402
|% -3,06
|
|ZOREN
|6,33
|2.424.560.534
|% 2,76
|
|ODAS
|13,53
|5.078.978.625
|% 0,22
|
|KATMR
|2,98
|1.129.769.206
|% -2,30
|
|YKBNK
|19,36
|6.007.709.367
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7474
|27,7581
|% 0,12
|
|Euro
|29,2016
|29,2882
|% 0,06
|
|Sterlin
|33,6531
|33,8219
|% -0,97
|
|Frank
|30,3946
|30,5777
|% -0,57
|
|Riyal
|7,3694
|7,4064
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.869
|-0,07
|
|Altın Gr.
|1.666
|1.667
|-1,59
|
|Cumhuriyet
|11.610
|11.786
|20,00
|
|Tam
|11.308
|11.421
|-30,00
|
|Yarım
|5.671
|5.732
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.827
|2.866
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,79
|21,84
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|19,45
|19,47
|-0,15
|
|B. Petrol
|86,37
|86,37
|0,55
|
Seans Raporu
18:05
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17:59NUGYO
Yüzde -7.02 oranında düşüşle 8.34 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 259, 951 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -219, 73 kaybederek (% -2.52 ) 8, 505
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17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ZOREN, KATMR
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17:56XU100
Endeks 8, 120 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 53 altında . İşlem hacmi 144, 898.00 milyon TL de
-
17:56EUKYO
Yüzde -6.11 oranında düşüşle 10.14 lira fiyatla işlem gören hissede 449, 386 adet işlem