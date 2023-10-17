KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
17.10.2023 00:03
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207001
BIST
'
18:057.935
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 8.228
|
|Önceki Kapanış
|: 7.935
|
7.927
En Yüksek
8.252
18:0527,8441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0093
|Açılış
|: 27,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8750
|
27,9575
En Düşük
27,7691
18:0529,4521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0217
|Açılış
|: 29,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,6164
En Düşük
29,3512
18:051.715,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,82
|Açılış
|: 1.715,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.717,03
|
1.725,70
En Düşük
1.712,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FMIZP
|316,80
|232.164.053
|% 10,00
|
|SNKRN
|34,76
|5.742.456
|% 10,00
|
|POLTK
|12.096,70
|70.499.275
|% 10,00
|
|MAALT
|991,40
|10.360.130
|% 10,00
|
|KSTUR
|1.041,70
|7.328.128
|% 10,00
|
|BYDNR
|35,10
|142.431.729
|% -10,00
|
|DMRGD
|16,02
|123.312.469
|% -10,00
|
|BRSAN
|894,10
|5.074.569.965
|% -10,00
|
|TARKM
|639,00
|80.613.813
|% -10,00
|
|YEOTK
|220,60
|1.326.228.212
|% -10,00
|
|THYAO
|223,00
|7.131.977.835
|% 0,36
|
|KOZAL
|27,14
|6.275.852.976
|% -0,73
|
|BRSAN
|894,10
|5.074.569.965
|% -10,00
|
|TUPRS
|140,50
|4.959.177.666
|% -4,10
|
|KOZAA
|68,90
|4.084.666.826
|% 1,17
|
|EKGYO
|7,37
|2.582.684.275
|% -3,53
|
|ZOREN
|6,17
|1.958.085.221
|% -1,12
|
|KOZAL
|27,14
|6.275.852.976
|% -0,73
|
|ODAS
|12,60
|2.426.901.636
|% -5,97
|
|YKBNK
|18,69
|3.215.732.879
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8363
|27,8441
|% 0,03
|
|Euro
|29,4245
|29,4521
|% 0,07
|
|Sterlin
|33,8817
|34,0516
|% 0,02
|
|Frank
|30,7955
|30,9810
|% 0,08
|
|Riyal
|7,4040
|7,4411
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-5,09
|
|Altın Gr.
|1.716
|1.716
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|11.850
|12.029
|-46,00
|
|Tam
|11.572
|11.672
|-36,00
|
|Yarım
|5.804
|5.859
|-18,00
|
|Çeyrek
|2.893
|2.929
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,46
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|20,11
|20,15
|-0,08
|