KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
01.11.2023 07:12
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212727
BIST
'
18:107.514
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 7.514
|
0
En Yüksek
0
18:1028,3186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0167
|Açılış
|: 28,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1800
|
28,3249
En Düşük
28,2640
18:1029,9647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0097
|Açılış
|: 30,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9000
|
29,9778
En Düşük
29,8816
18:101.803,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,92
|Açılış
|: 1.803,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.805,11
|
1.807,97
En Düşük
1.797,26
BIST En Aktif Hisseler18:10
|UNLU
|19,22
|19.142.823
|% 0,00
|
|TETMT
|2.788,50
|4.357.081
|% 0,00
|
|SANEL
|15,49
|914.899
|% 0,00
|
|UFUK
|88,05
|12.271.241
|% 0,00
|
|QNBFB
|344,00
|6.118.096
|% 0,00
|
|UFUK
|88,05
|12.271.241
|% 0,00
|
|QNBFB
|344,00
|6.118.096
|% 0,00
|
|QNBFL
|828,00
|6.406.280
|% 0,00
|
|TDGYO
|8,32
|7.190.194
|% 0,00
|
|UNLU
|19,22
|19.142.823
|% 0,00
|
|THYAO
|217,30
|8.818.746.282
|% 0,00
|
|TUPRS
|141,90
|6.525.054.873
|% 0,00
|
|MIATK
|804,00
|5.789.425.742
|% 0,00
|
|TABGD
|190,30
|5.327.659.026
|% 0,00
|
|ASTOR
|125,50
|3.795.589.158
|% 0,00
|
|ODAS
|11,81
|2.338.640.310
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,30
|991.528.230
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,56
|1.152.038.396
|% 0,00
|
|YKBNK
|17,24
|2.511.059.210
|% 0,00
|
|MHRGY
|5,42
|730.493.958
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2851
|28,3472
|% 0,16
|
|Euro
|29,9453
|29,9707
|% 0,05
|
|Sterlin
|34,2845
|34,4564
|% 0,05
|
|Frank
|31,0169
|31,2037
|% 0,19
|
|Riyal
|7,5269
|7,5647
|% 0,10
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.981
|-2,87
|
|Altın Gr.
|1.802
|1.802
|-2,83
|
|Cumhuriyet
|12.269
|12.455
|69,00
|
|Tam
|11.883
|11.962
|-35,00
|
|Yarım
|5.960
|6.006
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.971
|3.003
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,69
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|20,59
|20,62
|-0,18
|
|B. Petrol
|85,22
|85,22
|0,20
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ODAS, GUBRF, PETKM
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -139, 99 kaybederek (% -2.10 ) 6, 515
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKMGY, ISGSY, EMNIS, VRGYO, DITAS, KAPLM, YAPRK, OYLUM, MARKA, ORMA
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EKIZ, QNBFB, UZERB, SNICA, A1CAP, DOFER, INTEM, MRSHL, KTSKR, TARKM
-
17:59
AKMGY, ISGSY, EMNIS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında