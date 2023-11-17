KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
17.11.2023 00:08
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218550
BIST
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18:057.781
En Düşük
|Değişim
|: 1,50%
|| 114,81
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.666
|
7.675
En Yüksek
7.813
18:0528,7077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0530
|Açılış
|: 28,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7350
|
28,7154
En Düşük
28,5307
18:0531,1926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0445
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1300
|
31,2149
En Düşük
30,9976
18:051.828,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,13
|Açılış
|: 1.828,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.825,76
|
1.829,48
En Düşük
1.817,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|240,90
|8.812.109
|% 10,00
|
|DOKTA
|42,46
|78.726.453
|% 10,00
|
|COSMO
|153,10
|44.888.808
|% 9,99
|
|ARDYZ
|26,88
|315.915.831
|% 9,98
|
|IZINV
|44,76
|23.168.293
|% 9,98
|
|MIATK
|702,00
|3.340.365.562
|% -10,00
|
|MARKA
|29,88
|5.042.939
|% -10,00
|
|AVHOL
|60,40
|306.897.997
|% -9,99
|
|ARASE
|66,30
|1.000.728.623
|% -9,98
|
|EUKYO
|12,83
|6.069.435
|% -9,96
|
|THYAO
|244,30
|10.348.943.796
|% 3,69
|
|REEDR
|29,70
|5.204.480.924
|% 7,30
|
|TUPRS
|154,10
|4.533.990.690
|% 1,58
|
|SAHOL
|58,50
|3.713.554.195
|% 1,21
|
|MIATK
|702,00
|3.340.365.562
|% -10,00
|
|EKGYO
|7,54
|1.695.794.936
|% 0,67
|
|REEDR
|29,70
|5.204.480.924
|% 7,30
|
|IHLAS
|1,48
|247.848.918
|% 1,37
|
|IHLGM
|2,04
|310.164.097
|% 9,09
|
|ZOREN
|5,06
|762.863.231
|% 0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6995
|28,7082
|% 0,19
|
|Euro
|31,2008
|31,2290
|% 0,26
|
|Sterlin
|35,5324
|35,7106
|% 0,22
|
|Frank
|32,1757
|32,3695
|% 0,22
|
|Riyal
|7,6324
|7,6707
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,73
|23,77
|% 0,66
|
|Platin
|895,68
|897,58
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.033,95
|1.039,74
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,48
|77,48
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.980,93
|1.981,30
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59IHLGM
Yüzde 8.02 oranında artışla 2.02 lira fiyatla işlem gören hissede 148, 147, 359 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 127, 48 artarak (% 1.58 ) 8, 209
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17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, IHLAS, REEDR
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17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MIATK, AVHOL
-
17:58XU100
Endeks 7, 759 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 22 üstünde . İşlem hacmi 69, 463.00 milyon TL de