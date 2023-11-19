KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
19.11.2023 18:50
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218821
BIST
'
18:057.853
En Düşük
|Değişim
|: 0,93%
|| 72,68
|Açılış
|: 7.787
|
|Önceki Kapanış
|: 7.781
|
7.774
En Yüksek
7.864
18:0528,6790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0243
|Açılış
|: 28,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7200
|
28,9384
En Düşük
28,5307
18:0531,2937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1456
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2000
|
31,4660
En Düşük
30,7259
18:051.823,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,12
|Açılış
|: 1.823,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.825,76
|
1.846,58
En Düşük
1.817,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ANELE
|10,67
|47.451.298
|% 10,00
|
|ATSYH
|69,30
|3.465.347
|% 10,00
|
|KRONT
|15,40
|78.772.885
|% 10,00
|
|RUBNS
|30,20
|72.940.816
|% 9,98
|
|DOGUB
|14,54
|52.457.569
|% 9,98
|
|QNBFL
|1.076,00
|11.799.595
|% -9,96
|
|CASA
|113,10
|34.070.735
|% -9,95
|
|AVTUR
|9,23
|6.784.336
|% -9,95
|
|KLNMA
|53,00
|8.699.251
|% -9,25
|
|AVHOL
|55,10
|612.647.613
|% -8,77
|
|THYAO
|254,25
|12.204.388.419
|% 4,07
|
|MIATK
|729,00
|5.490.496.184
|% 3,85
|
|TUPRS
|153,50
|3.386.726.323
|% -0,39
|
|REEDR
|29,70
|3.213.481.132
|% 0,00
|
|MARBL
|19,93
|2.504.649.887
|% -6,43
|
|EKGYO
|7,53
|1.345.006.372
|% -0,13
|
|ZOREN
|5,05
|782.502.087
|% -0,20
|
|IHLAS
|1,43
|196.875.266
|% -3,38
|
|IHLGM
|1,98
|254.162.311
|% -2,94
|
|MARBL
|19,93
|2.504.649.887
|% -6,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6451
|28,6790
|% 0,08
|
|Euro
|31,2533
|31,2937
|% 0,47
|
|Sterlin
|35,5581
|35,7364
|% 0,29
|
|Frank
|32,1921
|32,3860
|% 0,27
|
|Riyal
|7,6125
|7,6507
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,72
|23,74
|% 0,66
|
|Platin
|900,76
|902,25
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.056,09
|1.059,25
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,47
|80,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.980,64
|1.980,96
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 74 artarak (% 0.87 ) 8, 306
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, ZOREN
-
17:59MEKAG
Yüzde 9.36 oranında artışla 69.55 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 234, 483 adet işlem
-
17:58IHYAY
Yüzde 5.17 oranında artışla 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 169, 926 adet işlem
-
17:55SAMAT
Yüzde 5.51 oranında artışla 21.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 781, 254 adet işlem