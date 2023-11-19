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KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi

19.11.2023 18:50
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi


KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )

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Test Bildirimi

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Test amacı ile gönderilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218821


BIST
GÜNCEL HABERLER




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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.853
Değişim :  0,93% |  72,68
Açılış :  7.787  
Önceki Kapanış :  7.781  
En Düşük
7.774 En Yüksek
7.864
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ANELE 10,67 47.451.298 % 10,00  
ATSYH 69,30 3.465.347 % 10,00  
KRONT 15,40 78.772.885 % 10,00  
RUBNS 30,20 72.940.816 % 9,98  
DOGUB 14,54 52.457.569 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,6451 28,6790 % 0,08  
Euro 31,2533 31,2937 % 0,47  
Sterlin 35,5581 35,7364 % 0,29  
Frank 32,1921 32,3860 % 0,27  
Riyal 7,6125 7,6507 % -0,08  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,72 23,74 % 0,66  
Platin 900,76 902,25 % 0,66  
Paladyum 1.056,09 1.059,25 % 0,66  
Brent Pet. 80,47 80,47 % 0,66  
Altın Ons 1.980,64 1.980,96 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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