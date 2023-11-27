KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
27.11.2023 00:04
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220123
BIST
'
18:057.960
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 7.902
|
|Önceki Kapanış
|: 7.960
|
7.851
En Yüksek
7.996
18:0528,8947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0361
|Açılış
|: 28,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8400
|
28,9181
En Düşük
28,8162
18:0531,6542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0485
|Açılış
|: 31,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4200
|
31,8136
En Düşük
31,5383
18:051.866,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 8,03
|Açılış
|: 1.867,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858,22
|
1.875,94
En Düşük
1.855,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ECZYT
|324,50
|566.185.454
|% 10,00
|
|GLBMD
|46,44
|36.297.604
|% 10,00
|
|FONET
|31,52
|247.102.442
|% 9,98
|
|ATATP
|106,30
|416.634.928
|% 9,98
|
|RTALB
|13,90
|84.417.117
|% 9,97
|
|NATEN
|372,25
|1.408.822.526
|% -9,98
|
|DAPGM
|56,00
|280.019.910
|% -9,97
|
|ESEN
|101,00
|494.297.529
|% -8,60
|
|LIDFA
|10,00
|334.294.331
|% -7,24
|
|KIMMR
|7,37
|236.955.893
|% -6,71
|
|THYAO
|259,75
|8.768.557.583
|% -0,38
|
|ASELS
|47,80
|3.721.694.273
|% 2,75
|
|ISCTR
|21,26
|3.600.512.886
|% 0,57
|
|TUPRS
|150,50
|3.564.657.018
|% 0,40
|
|AKBNK
|31,86
|3.196.547.046
|% 1,27
|
|YKBNK
|17,82
|3.158.345.153
|% 1,31
|
|EKGYO
|7,32
|1.250.769.573
|% 0,83
|
|ISCTR
|21,26
|3.600.512.886
|% 0,57
|
|IHLAS
|1,28
|200.873.592
|% -3,76
|
|ZOREN
|4,98
|620.342.665
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8872
|28,8947
|% 0,13
|
|Euro
|31,6248
|31,6542
|% 0,15
|
|Sterlin
|36,2546
|36,4364
|% -0,08
|
|Frank
|32,5909
|32,7872
|% -0,01
|
|Riyal
|7,6744
|7,7129
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,63
|24,67
|% 0,66
|
|Platin
|933,23
|934,65
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.075,71
|1.079,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,03
|80,03
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.011,31
|2.011,53
|% 0,66
|