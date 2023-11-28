KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
28.11.2023 07:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220405
BIST
'
12:078.121
En Düşük
|Değişim
|: 0,17%
|| 13,90
|Açılış
|: 8.116
|
|Önceki Kapanış
|: 8.107
|
8.109
En Yüksek
8.149
12:0728,9390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0334
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9390
En Düşük
28,8301
12:0731,7035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0096
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,7415
En Düşük
31,6204
12:071.874,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,87
|Açılış
|: 1.874,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.870,86
|
1.877,20
En Düşük
1.868,54
BIST En Aktif Hisseler12:05
|BINHO
|243,30
|70.965.257
|% 9,99
|
|SAMAT
|39,22
|52.574.644
|% 9,98
|
|SANEL
|22,98
|8.510.102
|% 9,95
|
|EKOS
|22,56
|16.375.920
|% 9,94
|
|BIOEN
|22,12
|164.658.575
|% 9,94
|
|DAPGM
|45,36
|301.744.924
|% -10,00
|
|LIDER
|217,00
|315.620.136
|% -10,00
|
|LINK
|191,10
|27.531.095
|% -8,78
|
|ENSRI
|28,50
|790.790
|% -7,77
|
|BASCM
|12,61
|168.520
|% -6,59
|
|THYAO
|261,25
|4.641.745.034
|% 0,29
|
|SASA
|49,64
|2.598.490.248
|% 6,43
|
|AKBNK
|34,16
|1.688.882.929
|% -0,41
|
|TUPRS
|155,70
|1.532.610.736
|% -0,19
|
|ISCTR
|22,26
|1.355.634.819
|% -0,98
|
|ZOREN
|5,19
|579.010.288
|% -2,26
|
|ISCTR
|22,26
|1.355.634.819
|% -0,98
|
|YKBNK
|18,93
|1.025.268.276
|% -0,42
|
|SASA
|49,64
|2.598.490.248
|% 6,43
|
|HEKTS
|22,14
|1.119.380.972
|% 5,23
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9157
|28,9432
|% 0,13
|
|Euro
|31,6945
|31,7042
|% 0,03
|
|Sterlin
|36,4233
|36,6059
|% 0,14
|
|Frank
|32,7138
|32,9109
|% 0,10
|
|Riyal
|7,6905
|7,7291
|% 0,15
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,62
|24,66
|% 0,66
|
|Platin
|924,75
|926,60
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.061,77
|1.067,16
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,60
|80,60
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.015,25
|2.015,51
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:05
daha fazla
-
12:20POLTK
Yüzde 8.15 oranında artışla 17, 310.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 268 adet işlem
-
12:19AGROT
Yüzde 9.96 oranında artışla 7.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 780, 468 adet işlem
-
12:18IDEAS
Yüzde 8.99 oranında artışla 122.50 lira fiyatla işlem gören hissede 676, 644 adet işlem
-
12:17SMART
Yüzde 9.43 oranında artışla 40.86 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 363, 789 adet işlem
-
12:16XU100
Endeks 8, 116 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 36, 796.00 milyon TL de