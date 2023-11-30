KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
30.11.2023 00:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221043
BIST
'
18:058.009
En Düşük
|Değişim
|: -1,04%
|| -84,21
|Açılış
|: 8.115
|
|Önceki Kapanış
|: 8.094
|
7.993
En Yüksek
8.125
18:0528,9862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0568
|Açılış
|: 28,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9862
En Düşük
28,8675
18:0531,8331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0694
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7000
|
31,8331
En Düşük
31,6971
18:051.899,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,82
|Açılış
|: 1.899,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,40
|
1.903,02
En Düşük
1.897,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUREX
|38,72
|174.744.328
|% 10,00
|
|INGRM
|660,00
|130.481.156
|% 10,00
|
|AVHOL
|45,54
|93.530.313
|% 10,00
|
|SAMAT
|43,14
|97.910.698
|% 9,99
|
|CRFSA
|116,70
|350.568.773
|% 9,99
|
|SONME
|78,30
|8.981.212
|% -10,00
|
|HURGZ
|5,76
|239.770.129
|% -10,00
|
|LIDER
|195,30
|89.371.095
|% -10,00
|
|MEKAG
|80,10
|194.551.178
|% -10,00
|
|POLTK
|15.845,00
|284.567.693
|% -10,00
|
|THYAO
|255,00
|8.920.348.795
|% -2,30
|
|SASA
|51,10
|4.266.683.756
|% 4,07
|
|TUPRS
|154,90
|3.911.103.869
|% -0,71
|
|EREGL
|41,22
|3.628.709.824
|% 0,39
|
|AKBNK
|33,92
|3.277.435.457
|% 0,36
|
|EKGYO
|7,40
|1.433.309.364
|% -1,33
|
|YKBNK
|19,34
|3.111.363.419
|% 0,62
|
|ZOREN
|5,12
|780.352.425
|% -3,40
|
|ISCTR
|21,94
|2.969.588.318
|% -0,99
|
|AKBNK
|33,92
|3.277.435.457
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9168
|28,9862
|% 0,20
|
|Euro
|31,7858
|31,8331
|% 0,22
|
|Sterlin
|36,5642
|36,7476
|% -0,09
|
|Frank
|32,9276
|33,1260
|% -0,08
|
|Riyal
|7,6782
|7,7167
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,00
|25,04
|% 0,66
|
|Platin
|934,65
|936,71
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.032,94
|1.035,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,72
|82,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.043,78
|2.044,74
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KFEIN
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