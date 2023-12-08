KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
08.12.2023 07:01
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223812
BIST
'
18:057.979
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 7.979
|
0
En Yüksek
0
18:0528,9774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0594
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9774
En Düşük
28,8650
18:0531,2556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0095
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,4511
En Düşük
31,1769
18:051.889,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,21
|Açılış
|: 1.889,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.886,77
|
1.893,94
En Düşük
1.882,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LIDER
|141,20
|181.078.985
|% 150,00
|
|OTTO
|293,75
|4.919.366
|% 0,00
|
|ZPT10
|60,40
|1.095.608
|% 0,00
|
|ZPX30
|108,80
|6.613.948
|% 0,00
|
|ZELOT
|86,00
|228.666
|% 0,00
|
|YBTAS
|134.000,00
|4.582.808
|% 0,00
|
|YGGYO
|40,18
|6.879.201
|% 0,00
|
|VERUS
|236,40
|29.422.794
|% 0,00
|
|YATAS
|28,34
|42.596.104
|% 0,00
|
|YUNSA
|72,35
|30.520.780
|% 0,00
|
|THYAO
|259,75
|8.871.431.920
|% 0,00
|
|AGROT
|14,16
|4.471.615.275
|% 0,00
|
|TUPRS
|155,00
|4.418.919.724
|% 0,00
|
|YKBNK
|19,89
|4.107.201.110
|% 0,00
|
|AKBNK
|35,88
|3.162.415.501
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,66
|2.560.419.558
|% 0,00
|
|AGROT
|14,16
|4.471.615.275
|% 0,00
|
|YKBNK
|19,89
|4.107.201.110
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,44
|3.031.978.605
|% 0,00
|
|ODAS
|10,09
|1.200.744.101
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9712
|28,9774
|% 0,21
|
|Euro
|31,2398
|31,2556
|% -0,03
|
|Sterlin
|36,3180
|36,5001
|% 0,06
|
|Frank
|32,9241
|33,1225
|% 0,07
|
|Riyal
|7,6955
|7,7341
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,81
|23,83
|% 0,66
|
|Platin
|915,96
|918,49
|% 0,66
|
|Paladyum
|979,29
|983,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,65
|75,65
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,72
|2.030,08
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
10:05XU100
Endeks 7, 979 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 83, 873.00 milyon TL de
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 68 artarak (% 0.59 ) 6, 964
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IEYHO, YAYLA, ALFAS, KFEIN, ATATP, PNLSN, GRTRK, MRSHL, IZFAS
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UFUK, QNBFL, OTTO, SNPAM, IHLGM, SAMAT
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17:59
BSOKE, PKENT, SKYMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında