KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
22.12.2023 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227910
BIST
'
11:197.738
En Düşük
|Değişim
|: -0,35%
|| -26,86
|Açılış
|: 7.770
|
|Önceki Kapanış
|: 7.765
|
7.731
En Yüksek
7.795
11:1929,2064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0528
|Açılış
|: 29,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1450
|
29,4350
En Düşük
29,0765
11:1932,1980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0225
|Açılış
|: 32,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9500
|
32,3811
En Düşük
32,0346
11:191.925,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 9,39
|Açılış
|: 1.925,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.915,76
|
1.938,04
En Düşük
1.912,63
BIST En Aktif Hisseler11:19
|IDGYO
|6,05
|12.367.004
|% 10,00
|
|ISBTR
|554.302,50
|1.108.605
|% 9,98
|
|CUSAN
|21,44
|28.717.877
|% 9,95
|
|DMRGD
|12,29
|8.033.948
|% 9,93
|
|QNBFB
|341,00
|5.185.928
|% 9,29
|
|GUBRF
|212,90
|71.944.871
|% -9,98
|
|KUYAS
|60,45
|62.555.353
|% -9,98
|
|DERHL
|8,12
|85.630.989
|% -9,98
|
|MRGYO
|5,11
|68.925.821
|% -9,88
|
|PRZMA
|27,92
|38.627.995
|% -8,22
|
|THYAO
|244,30
|1.481.339.233
|% -0,29
|
|ISCTR
|24,30
|1.278.435.964
|% 1,17
|
|EREGL
|43,14
|844.804.074
|% 0,05
|
|ASTOR
|94,70
|839.115.962
|% 0,21
|
|YKBNK
|20,62
|629.709.078
|% -0,87
|
|ISCTR
|24,30
|1.278.435.964
|% 1,17
|
|CEMAS
|4,17
|206.198.578
|% -6,71
|
|BEGYO
|2,80
|125.040.434
|% 1,45
|
|EKGYO
|7,26
|312.569.446
|% 0,83
|
|YKBNK
|20,62
|629.709.078
|% -0,87
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1989
|29,2064
|% 0,18
|
|Euro
|32,1746
|32,1980
|% 0,07
|
|Sterlin
|36,9695
|37,1549
|% 0,27
|
|Frank
|33,9801
|34,1848
|% 0,24
|
|Riyal
|7,7621
|7,8010
|% 0,19
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,44
|24,47
|% 0,66
|
|Platin
|968,80
|970,97
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.211,83
|1.217,41
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,19
|80,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.049,92
|2.050,29
|% 0,66
|