KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
25.12.2023 07:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228260
BIST
'
18:057.558
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 7.770
|
|Önceki Kapanış
|: 7.558
|
7.554
En Yüksek
7.795
18:0529,2095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0012
|Açılış
|: 29,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2200
|
29,2641
En Düşük
29,0894
18:0532,3075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0806
|Açılış
|: 32,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1500
|
32,3075
En Düşük
32,0167
18:051.926,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,81
|Açılış
|: 1.926,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.928,59
|
1.931,88
En Düşük
1.920,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBTR
|554.400,00
|4.989.113
|% 10,00
|
|KBORU
|47,18
|828.474.515
|% 9,98
|
|MARBL
|14,13
|45.115.582
|% 9,96
|
|EMNIS
|104,90
|3.586.449
|% 9,96
|
|MSGYO
|15,12
|29.324.647
|% 9,96
|
|ALFAS
|86,95
|1.025.230.977
|% -9,99
|
|GUBRF
|212,90
|564.135.737
|% -9,98
|
|DERHL
|8,12
|170.795.252
|% -9,98
|
|SAMAT
|49,02
|44.767.022
|% -9,97
|
|QNBFL
|849,00
|7.292.873
|% -9,97
|
|THYAO
|233,00
|7.610.296.924
|% -4,90
|
|ISCTR
|23,78
|3.890.752.970
|% -1,00
|
|AKBNK
|39,16
|3.622.728.951
|% 0,15
|
|TUPRS
|144,80
|3.398.407.514
|% -5,05
|
|YKBNK
|20,46
|2.934.067.801
|% -1,63
|
|BEGYO
|2,79
|655.307.173
|% 1,09
|
|ISCTR
|23,78
|3.890.752.970
|% -1,00
|
|EKGYO
|7,08
|1.128.518.972
|% -1,67
|
|YKBNK
|20,46
|2.934.067.801
|% -1,63
|
|CEMAS
|4,08
|485.648.033
|% -8,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1610
|29,2095
|% 0,00
|
|Euro
|31,9451
|32,3075
|% 0,25
|
|Sterlin
|36,8472
|37,0320
|% -0,40
|
|Frank
|33,8898
|34,0939
|% -0,34
|
|Riyal
|7,7434
|7,7822
|% -0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
|