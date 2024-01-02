KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
02.01.2024 00:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231024
BIST
'
18:057.470
En Düşük
|Değişim
|: 1,00%
|| 73,84
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.510
18:0529,6474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1340
|Açılış
|: 29,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5700
|
29,6474
En Düşük
29,4693
18:0532,7333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0358
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6000
|
32,7835
En Düşük
32,5590
18:051.960,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,58
|Açılış
|: 1.960,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.967,09
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMNIS
|93,15
|601.368
|% 0,00
|
|KENT
|497,50
|5.038.258
|% 0,00
|
|LUKSK
|63,60
|1.021.911
|% 0,00
|
|KLNMA
|28,94
|6.996.942
|% 0,00
|
|KERVN
|0,99
|451.381
|% 0,00
|
|EMNIS
|93,15
|601.368
|% 0,00
|
|KENT
|497,50
|5.038.258
|% 0,00
|
|LUKSK
|63,60
|1.021.911
|% 0,00
|
|KLNMA
|28,94
|6.996.942
|% 0,00
|
|KERVN
|0,99
|451.381
|% 0,00
|
|GUBRF
|153,80
|10.595.384.568
|% 0,00
|
|THYAO
|228,60
|4.064.684.246
|% 0,00
|
|AKBNK
|36,52
|3.183.572.627
|% 0,00
|
|SKBNK
|4,30
|3.057.562.872
|% 0,00
|
|ISCTR
|23,36
|2.871.954.824
|% 0,00
|
|SKBNK
|4,30
|3.057.562.872
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,88
|1.011.621.816
|% 0,00
|
|YKBNK
|19,54
|2.595.901.760
|% 0,00
|
|ISCTR
|23,36
|2.871.954.824
|% 0,00
|
|ISGYO
|15,51
|1.547.643.952
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5299
|29,6474
|% 0,45
|
|Euro
|32,6149
|32,7333
|% 0,11
|
|Sterlin
|37,4634
|37,6513
|% 0,08
|
|Frank
|34,9150
|35,1254
|% -0,16
|
|Riyal
|7,8521
|7,8915
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,78
|23,82
|% 0,66
|
|Platin
|993,38
|995,83
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.090,82
|1.096,74
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,07
|77,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.064,93
|2.065,18
|% 0,66
|